Cincinnati: Berrettini ko contro Auger-Aliassime, Sonego super ma non basta con Tsitsipas Prima Lorenzo Sonego e poi Matteo Berrettini sono stati battuti nella notte negli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Il primo, nonostante un ottimo match, è stato battuto in 3 set dal terzo giocatore del mondo Tsitsipas, mentre il secondo si è arreso in 2 set all’amico Auger-Aliassime. Niente derby ai quarti.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia del tennis saluta anche gli ultimi due azzurri nel Masters 1000 di Cincinnati. Prima Lorenzo Sonego e poi Matteo Berrettini sono stati eliminati agli ottavi nella notte italiana nel Western & Southern Open che si sta disputando sul cemento dell'Ohio. Il piemontese nonostante una grande partita si è arreso in 3 set al numero 3 del mondo Tsitsipas, mentre il capitolino numero 8 del ranking Atp, è stato battuto in due set dall'amico Felix Auger-Aliassime. Niente derby italiano ai quarti.

Auger-Aliassime si è dunque preso la rivincita contro Matteo Berrettini, vendicando la sconfitta rimediata nei quarti di finale di Wimbledon e conquistando così il primo successo nei confronti diretti nel circuito Atp. Il numero 17 del mondo ha battuto con il punteggio di 6-4, 6-3 il capitolino al quale è molto legato (le fidanzate sono cugine, e i due abitano anche a poca distanza l'uno dall'altro a Montecarlo). Un Matteo più falloso e nervoso del solito e condizionato anche da una condizione fisica non ottimale per lo stop che dopo l'exploit a Londra, con la finale di Wimbledon, lo ha costretto a fermarsi e saltare le Olimpiadi. Infatti l'azzurro è sceso in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra.

Prestazione molto diversa quella dell'altro azzurro, Lorenzo Sonego che ha costretto agli straordinari uno dei favoriti per la vittoria finale ovvero Stefanos Tsitsipas terzo giocatore al mondo. Il 26enne torinese ha vinto il primo set 7-5, giocando in maniera quasi perfetta con una serie di vincenti da applausi. Nel secondo parziale però il greco ha aumentato i giri rimettendo il discorso in parità, per poi chiudere al terzo 6-4 contro un Sonego comunque mai domo. Ora Tsitsipas troverà ai quarti proprio Auger-Aliassime.

Questo il programma dei prossimi match, validi per i quarti, del Masters 1000 di Cincinnati: