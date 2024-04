video suggerito

Che fine ha fatto Anna Kournikova, la nuova vita con Enrique Iglesias della tennista più bella del mondo Che fine ha fatto Anna Kournikova, l’ex tennista considerata la più bella del mondo e costretta a lasciare lo sport a soli 22 anni oggi vive felice con il compagno Enrique Iglesias. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che fine ha fatto Anna Kournikova? L'ex tennista che purtroppo si è dovuta ritirare in giovanissima età a causa di un infortunio, vive ormai lontano dalle telecamere con il compagno, la popstar Enrique Iglesias e i tre figli. Considerata durante gli anni d'oro della carriera, la giocatrice di tennis più bella del mondo, non ha più potuto togliersi delle soddisfazioni nel circuito e ha deciso di vivere lontana dalle telecamere.

Chi è Anna Kournikova e la sua breve carriera nel mondo del tennis

Anna Kournikova in pochissimi anni di carriera ha comunque lasciato un segno importante. L’ex tennista russa si è contraddistinta per grande precocità arrivando sui palcoscenici più importanti in giovanissima età. Dopo aver iniziato a giocare a 5 anni, a 10 ha avuto la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti (Paese di cui ha la cittadinanza), allenandosi nella prestigiosa accademia del coach Nick Bollettieri in Florida.

A livello giovanile Anna si è messa in mostra trionfando in alcuni dei più importanti tornei di categoria, togliendosi anche la soddisfazione di diventare a 14 anni Campionessa Europea Under 18 e Campionessa del Mondo ITF Under 18. In questo momento arrivò anche il suo esordio tra le professioniste in Fed Cup con la maglia della Russia, diventando così la più giovane giocatrice ad aver partecipato e vinto.

Perché Kournikova si è ritirata dal tennis a soli 22 anni

A poco a poco Kournikova iniziò a diventare una presenza fissa nel circuito WTA, raggiungendo a soli 15 anni il quarto turno degli US Open. Poi sono arrivate le semifinali di Wimbledon e i tanti risultati positivi che le permisero di arrampicarsi fino alla top ten con la posizione numero 8 che resta il suo best ranking. Purtroppo non riuscì a portare a casa nessun titolo in singolare, e si riscattò da questo punto di vista nel doppio: in questa disciplina ha vinto due volte gli Australian Open, una volta le Finals, e complessivamente 16 titoli prendendosi la vetta della specialità. Agile, aggressiva e duttile Anna Kournikova purtroppo ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni.

Anna Kournikova la tennista più bella del mondo

I problemi fisici alla schiena in particolare, l’hanno costretta a lasciare la racchetta e al ritiro anticipato dal tennis a soli 22 anni. Durante gli anni della sua attività agonistica, Kournikova diventò famosa anche per la sua bellezza, che le permise di diventare la protagonista di tantissime campagne pubblicitarie, diventando una vera e propria icona.

Pur avendo partecipato ad alcuni eventi tennistici per beneficenza, Kournikova è uscita un po' dai radar preferendo vivere lontana dai riflettori. Quella che era considerata all'epoca come "la tennista più sexy della sua generazione" risiede negli Stati Uniti con il suo compagno Enrique Iglesias, popolare star della musica internazionale. La coppia ha tre figli Nicholas, Kusi e Mary, e dopo una serie di alti e bassi ora vive felice cercando di sfuggire il più possibile alle telecamere.

Che fine ha fatto Anna Kournikova e cosa fa oggi, la nuova vita con Enrique Iglesias

È felice Anna che si occupa oggi di moda, è appassionata di fitness e cerca di aiutare il compagno nella sua attività in giro per il mondo. Sui social racconta la sua vita senza postare immagini di se stessa, ma soffermandosi sui momenti di felicità con i figli. Il suo nome è rimasto legato anche ad una celebre vendita, visto che nel 2018 la coppia risiedeva in una lussuosissima casa a Miami emblematica della bella vita in Florida. Una residenza venduta per la cifra record di 26 milioni di dollari.

I due si conobbero nel 2001 quando Iglesias pubblicò il singolo Escape, e decise di inserirla nel video. Già allora si poteva notare la sintonia tra i due, con Enrique che perse letteralmente la testa. È iniziata così la relazione che non è mai culminata nel matrimonio per una scelta precisa. Iglesias infatti spiegò: "Non ho mai pensato davvero che il matrimonio avrebbe cambiato le cose. Forse è perché vengo da genitori divorziati, ma non credo che tu ami di più qualcuno a causa del vincolo matrimoniale". Anna ha dichiarato: "Lui è la mia versione maschile e io sono la sua versione femminile". Nonostante diverse crisi, i due si sono sempre ritrovati, e oggi possono godersi la loro bellissima famiglia.