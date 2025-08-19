Caty McNally svela com’è nata la coppia con Musetti allo US Open: “Hai 60 secondi per rispondere”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti e Caty McNally è una coppia formatasi last minute per partecipare al rivoluzionato torneo di doppio misto dello US Open, dopo la rinuncia di Jasmine Paolini (partner originaria di Musetti), che ha preferito riposarsi dopo la finale di Cincinnati piuttosto che sottoporsi a un tour de force per spostarsi in poche ore dall'Ohio a New York (come invece hanno fatto Iga Swiatek e Carlos Alcaraz, entrambi oggi già in campo nel misto a Flushing Meadows). Dopo il match d'esordio vinto su Osaka-Monfils, la McNally ha raccontato come tutto sia successo in maniera davvero veloce, con pochissimo tempo concessole per decidere se accettare o meno la proposta di fare coppia col toscano allo US Open.

Caty McNally racconta come è nata la coppia con Lorenzo Musetti nel doppio misto allo US Open

"Domenica ero tornata a casa a Cincinnati (la città dove è nata, ndr). Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Hai 60 secondi per dirmi se vuoi giocare con Lorenzo Musetti'. E io ho risposto ‘uhhh… sì'", ha raccontato la 23enne, che attualmente è numero 103 in singolare e 87 in doppio, specialità quest'ultima dove peraltro è stata all'11° posto tre anni fa.

Con questa tempistica, nella migliore delle ipotesi Caty e Lorenzo hanno avuto solo lunedì per conoscersi, sia in campo che fuori. Due palline tirate assieme, qualche chiacchiera, un paio di schemi base. Una ‘infarinatura' che è stata sufficiente per battere al primo turno, ovvero gli ottavi di finale, la coppia formata da Naomi Osaka e Gael Monfils (5-3/4-2 il punteggio, visto che in questo format più simile a un'esibizione che a uno Slam i set sono più brevi).

McNally Musetti fuori nei quarti di finale, battuti da Swiatek-Ruud

Il cammino di McNally-Musetti si è tuttavia fermato al match successivo, che si è giocato sempre oggi: nei quarti di finale la coppia italo-americana è stata battuta dal duo formato da Iga Swiatek e Casper Ruud, che si è imposto nettamente 4-1/4-2.

Davvero notevole il fatto che la tennista polacca non solo sia scesa in campo a distanza ravvicinatissima dalla conclusione della finale di Cincinnati vinta su Jasmine Paolini in nottata, ma abbia fatto capire di essere volata a New York (nello stesso volo privato che ha trasportato anche Carlos Alcaraz, lui invece subito battuto con la sua compagna Emma Raducanu da Pegula-Draper) non per fare passerella, ma per vincere e dividersi assieme al buon Casper il milione di dollari di premio destinato ai trionfatori.