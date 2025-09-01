Carlos Alcaraz ha trovato il modo per migliorare l’inglese: “Prima venivo qui tutto sudato”

Il tennista spagnolo ha confessato agli US Open quanto sia sentito impacciato e in imbarazzo per la poca conoscenza della lingua inglese. E ha confessato come ha fatto ad apprenderlo più in fretta.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz ha trovato il modo di accelerare la conoscenza della lingua inglese. Un po' la studia, un po' si aiuta guardando in tv film oppure serial che più gradisce. Ora va molto meglio, riesce a interloquire con maggiore scioltezza rispetto a un anno fa, quando recepire il senso delle domande e abbozzare una risposta chiara, sensata gli era davvero difficile. Lo ha ammesso candidamente in conferenza stampa agli Us Open, dopo aver battuto Arthur Rinderknech.

L'imbarazzo di Alcaraz: "Venivo qui tutto sudato"

"Qualche anno fa venivo qui tutto sudato…" e il riferimento non è all'adrenalina ancora in circolo oppure al sangue che ribolle per lo sforzo profuso in partita. No, parla dell'imbarazzo che provava per la difficoltà di comunicazione e il timore di fare una brutta figura al punto da sentirsi impacciato. "Dentro di me dicevo: vediamo se riesco a capire la domanda e, soprattutto, vediamo cosa sono capace di dire rispondendo".

Ha perfezionato la conoscenza dell'inglese guardando film e serie tv

"Adesso mi sento più a mio agio", ha ammesso il tennista spagnolo che ha spiegato quanto sia stata importante la full immersion davanti al piccolo schermo per migliorare l'approccio con l'idioma britannico, così da avere maggiore confidenza con il linguaggio parlato. Che siano film in streaming, anche di qualche anno fa, oppure serie tv del momento non fa differenza: le declina a seconda dei gusti personali ma la cosa che più gli interessa è riuscire a essere sempre più sciolto e padrone dell'inglese.

Pulp Fiction e Suits di Meghan Markle le pellicole preferite

Rivelata la pecca e l'espediente adottato per risolverla, Alcaraz immaginava che la domanda successiva sarebbe stata un'altra: gli avrebbero sicuramente chiesto quali sono le serie tv oppure i film che preferisce e quali ha visto di recente. "L'ultimo che ho guardato è Pulp Fiction. Sì, lo so che è di qualche anno fa. Lo so che è vecchio – ha aggiunto suscitando le risate in sala stampa -. Ma posso dirvi che ho in programma di vederne anche molti altri che sono belli. Will Hunting – Genio ribelle, lo adoro".

Quanto alle serie tv, ce n'è una che (forse) non provocherebbe la stessa ilarità se menzionata a Wimbledon. "Guardo solo Suits – ha aggiunto il numero due al mondo -. È davvero bella. Lunga, ma davvero bella". La protagonista è l'attrice, Meghan Markle, moglie del principe Harry Windsor, diventata duchessa del Sussex. La commedia è ambientata in tribunale ed è andata in onda negli Stati Uniti per nove stagioni e 134 episodi, dando ad Alcaraz ore per sentirsi più a suo agio nell'utilizzare l'inglese nella vita quotidiana.