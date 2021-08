Camila Giorgi ai quarti di finale nel WTA 1000 di Montreal: battuta la Kvitova, ora Coco Gauff Camila Giorgi batte la testa di serie numero 7 Petra Kvitova in due set (6-4/6-4) negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Montreal e stacca il pass per i quarti dove affronterà l’enfant prodige del tennis mondiale Coco Gauff (che lo scorso maggio la eliminò nel torneo di Parma). La tennista azzurra, reduce dai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo, si conferma dunque in grande forma e molto a suo agio sulle superfici veloci battendo la ceca numero 12 del mondo in un’ora e 36 minuti.

A cura di Michele Mazzeo

Camila Giorgi batte la testa di serie numero 7 Petra Kvitova in due set (6-4/6-4) negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Montreal e stacca il pass per i quarti dove affronterà l'enfant prodige del tennis mondiale Coco Gauff (che lo scorso maggio la eliminò nel torneo di Parma). La tennista azzurra, reduce dai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo, si conferma dunque in grande forma e molto a suo agio sulle superfici veloci battendo la ceca numero 12 del mondo in un'ora e 36 minuti.

La 29enne marchigiana si dimostra più solida della sua avversaria riuscendo a mantenere con relativa tranquillità i propri turni in battuta (a differenza della Kvitova che chiuderà il match con il 29% di punti ottenuti sulla seconda di servizio) e vince il primo set conquistando due break (al 4° e al 10° game) che rendono così vano il recupero della tennista ceca. Molti di più i break (ben 5) nel secondo set con la Kvitova che dopo aver controbrekkato in due occasioni la Giorgi, si è vista strappare il servizio nell'ultimo e decisivo 10° game dovendo così arrendersi all'eliminazione agli ottavi.

Va ai quarti di finale invece Camila Giorgi che si troverà di fronte la 17enne statunitense Coco Gauff (che ha passato il turno senza scendere in campo a causa del forfait della Konta) e potrà così prendersi la rivincita per quanto avvenuto nel torneo di Parma lo scorso maggio nel fin qui unico precedente tra le due. In quell'occasione però si giocava sulla terra rossa, mentre adesso a Montreal si giocherà sul cemento, superficie sulla quale nell'ultimo periodo la tennista azzurra ha dimostrato di trovarsi molto a suo agio come dimostrano i risultati ottenuti nel torneo olimpico di Tokyo e in questi primi tre turni del WTA 1000 canadese.