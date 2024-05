video suggerito

Bublik e Shelton fanno impazzire il pubblico a Roma, spunta un colpo mai visto: "Dategli un nome" Bublik e Shelton agli Internazionali d'Italia hanno giocato in doppio battendo Tiafoe e Auger-Aliassime. La strana coppia ha concesso spettacolo.

A cura di Marco Beltrami

Dopo la pioggia, è tornato il sole e lo spettacolo su Roma per gli Internazionali d'Italia, e non solo sul campo centrale. È iniziato infatti anche il torneo di doppio, e in campo ci sono molte delle stelle del singolare pronte ad allenarsi in questa specialità. Tra questi anche Bublik e Shelton che hanno regalato spettacolo, affrontando due top player contro Auger-Aliassime e Tiafoe.

Spalti gremiti per il match, in considerazione della presenza dei protagonisti. Bublik in particolare è un giocatore che regala sempre spettacolo, e anche oggi non ha tradito le aspettative. Non potevano infatti mancare le battute da sotto per il tennista kazako, che si è preso in diverse occasioni le ovazioni del pubblico. Purtroppo però il punto è andato agli avversari che non si sono fatti soprendere.

Anche il suo compagno Shelton in realtà non è stato da meno. Il giocatore americano si è reso protagonista di uno dei colpi più belli della giornata agli Internazionali di Roma. Uno smash ravvicinato di Auger-Aliassime, ha sorpreso l'avversario americano, prendendolo in contropiede. A quel punto Ben si è inventato un colpo stranissimo, portandosi la racchetta dietro la schiena, saltando e colpendo la pallina con puro istinto senza guardarla. Tra l'altro con una rotazione del braccio quasi innaturale.

Reazione sorpresa da parte dei tifosi, anche se il punto è andato agli avversari che hanno chiuso in scioltezza. Shelton si è consolato comunque con gli applausi del pubblico e del suo compagno, che gli ha raccolto anche la racchetta. Una giocata che sul profilo ufficiale dell'ATP è stata celebrata in questo modo: "Internet, fermate quello che state facendo e trovare un nome a questo colpo".

La sfida è stata emozionante e combattuta, come confermato poi dai 6 match point annullati da Auger Aliassime e Tiafoe nel secondo set, vinto dalla coppia canadese-americana. Alla fine però si è trattato solo di uno spavento per Bublik e Shelton che si sono in posti nel tie-break decisivo, tra gli applausi dei presenti. Questi ultimi sono certi ora di assistere almeno ad un altro match spettacolare, con i due in campo.