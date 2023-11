Billie Jean King Cup Finals 2023, le partite dell’Italia di tennis femminile: girone e calendario Il calendario dell’Italia del tennis femminile alle Finals della Billie Jean King Cup 2023 a Siviglia: quando giocano le italiane contro Francia e Germania.

A Siviglia dal 7 al 12 novembre si giocano le Finals della Billie Jean King Cup, quella che un tempo era nota come Fed Cup, che di fatto è il corrispettivo al femminile della Coppa Davis – le cui Finals si terranno dal 21 al 26 novembre a Malaga. Il format della BJK Cup è leggermente diverso da quello maschile. Sono dodici le squadre finaliste, suddivise in quattro gironi da tre. Le vincenti dei gironi si qualificano per le semifinali. Ogni incontro è composto da tre partite, due singolari e un doppio al meglio dei tre set. L'Italia affronterà Germania e Francia. La squadra favorita è la Repubblica Ceca, lo scorso anno vinse la Svizzera in finale sull'Australia.

Italia alla Billie Jean King Cup Finals: girone e calendario

La squadra guidata da Tathiana Garbin battendo fuori casa la Slovacchia si è qualificata per le Finals. L'Italia è stata inserita nel Girone D delle Finals 2023. Poteva senz'altro andare meglio, ma il livello complessivamente è alto e gli avversari in gran parte sono di tutto rispetto. Le azzurre sfideranno a Francia e la Germania. In quest'ordine: l'8 novembre le transalpine, il giorno seguente toccherà alla sfida con le tedesche. Mentre venerdì 10 ci sarà Francia-Germania, che chiuderà il girone.

Mercoledì 8 novembre: Francia-Italia, dalle ore 10

Giovedì 9 novembre: Italia-Germania, dalle ore 10

Venerdì 10 novembre: Germania-Francia, dalle ore 10

Tabellone e calendario di semifinali e finale

I gironi sono quattro, ognuno è composto di tre squadre. Il Girone A è quello più forte con Svizzera, Stati Uniti e Repubblica Ceca, che è la favorita. In campo due campionesse Slam: Vondrouosva e Krejicikova. Quello B vede Australia, Slovenia e Kazakistan, con la punta di diamante Rybakina. Il Girone C vede Canada e Polonia sfidare la Spagna, che ritrova Paula Badosa. Poi ci sono Italia, Francia e Germania nel D. Le quattro vincitrici voleranno in semifinale.

Martedì 7 novembre: Australia-Slovenia 1-2, Svizzera-Repubblica Ceca

Mercoledì 8 novembre: Francia-Italia , Kazakistan-Australia, Spagna-Canada

, Kazakistan-Australia, Spagna-Canada Giovedì 9 novembre: Italia-Germania, Svizzera-Stati Uniti, Canada-Polonia

Svizzera-Stati Uniti, Canada-Polonia Venerdì 10 novembre: Germania-Francia, Repubblica Ceca-Stati Uniti, Kazakistan-Slovenia, Polonia-Spagna

Sabato 11 novembre: semifinali vincente Girone A-vincente Girone C; vincente Girone B-Girone D

Domenica 12 novembre: finale Billie Jean King Cup

Il doppio di Australia–Slovenia, prima partita delle Finals 2023.

Dove vedere l'Italia del tennis femminile in TV

Supertennis detiene i diritti TV in esclusiva della Billie Jean King Cup. Le gare dell'Italia, le semifinali e la finale saranno tutte visibili in diretta TV sul canale 64 del digitale terrestre in chiaro. Il miglior incontro di giornata, in ogni caso, sarà possibile seguirlo in televisione. Mentre lo streaming sarà possibile su SupertenniX che manderà in onda ogni singolo punto delle Finals.