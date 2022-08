Berrettini si presenta agli US Open con un nuovo look, via la barba: “Ma non è scaramanzia” Matteo Berrettini agli US Open con un nuovo look, senza barba e con i capelli più lunghi. In un’intervista ha spiegato il motivo.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'esordio di Matteo Berrettini agli US Open è stato molto convincente. Il "martello" del tennis italiano ha archiviato in scioltezza la pratica Jarry, e ora attende al secondo turno il francese Grenier. Un match in cui parte nettamente favorito, ma che non dovrà comunque prendere troppo alla leggera. D'altronde l'azzurro vuole regalarsi un finale di stagione in crescendo, dopo un'annata contraddistinta anche da una buona dose di sfortuna.

Come dimenticare infatti gli infortuni e poi il Covid che gli ha impedito di scendere in campo a Wimbledon dopo la finale conquistata nell'edizione 2021. Matteo ha accumulato ancor più fame di risultati, motivo per cui già a New York vuole stupire, arrivando il più lontano possibile. Concentrazione massima, e grande umiltà da parte di Berrettini che comunque è consapevole di potersi giocare delle chance per provare a rivelarsi la "sorpresa" dello Slam: "Credo che i favoriti siano ancora Danil Medvedev e Rafa Nadal e poi ci sono tanti giocatori, me compreso che possono insomma fare bene – ha dichiarato ai microfoni di Eurosport – Mi piace giocare qui, abbiamo sempre giocato bene quindi non mi considero un favorito però so che posso andare in fondo perché l’ho fatto in passato quindi un passo alla volta. Però si sogna in grande sicuramente una grande occasione di riscatto".

Già riscatto, perché Matteo ha vissuto tante delusioni a causa dei motivi di forza maggiore che gli hanno impedito di esprimersi al meglio e con continuità. Guai però a guardarsi troppo indietro per il tennista italiano: "È sempre un piacere giocare qui, è ovvio che quest’anno è stato molto difficile per alcuni momenti per alcuni versi ho giocato molto bene in Australia e poi non sono riuscito a ripetermi per sfortuna a Parigi e Londra. Però una volta che siamo qui adesso si pensa a questo, il passato ormai è passato".

A proposito di passato, impossibile non notare il nuovo look di Berrettini che in America si è presentato con i capelli più lunghi e soprattutto senza barba. In tanti hanno pensato ad un segnale, e alla volontà del giocatore di dare un taglio netto anche a livello di immagine anche per scaramanzia. In realtà non è così, e Matteo ha spiegato: "E la barba tagliata per scaramanzia? No sai che non mi sono accorto, l’ho tagliata e ho detto la faccio a due (relativo alla misura del rasoio, ndr), l’ho fatta a due e devo dire che mi piace tanto tra pochi giorni sarà ricresciuta però a mamma e nonna piace un po’ di più quando è corta, quindi ho detto vabbè facciamolo".