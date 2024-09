video suggerito

Berrettini si conferma l'incubo di van de Zandschulp a Tokyo: il rovescio ad una mano è magico Matteo Berrettini vola al secondo turno del torneo di Tokyo grazie al successo su van de Zandschulp. Ora troverà uno tra Fritz e Fils.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini avanza nel secondo turno del torneo di Tokyo. Battuto in due set van de Zandschulp con una prestazione molto solida, nel match disputato nella mattinata italiana. Pochi giorni dopo il successo in Davis, nuova affermazione con il giocatore olandese per l'azzurro che ora affronterà uno tra Fritz e Fils. Berrettini si rivela dunque l'incubo di van de Zandschulp che ha sconfitto 4 volte in altrettanti confronti. Una buona notizia dunque per l'Italia del tennis, dopo che in precedenza Darderi era stato battuto da Navone.

Berrettini batte ancora van de Zandschulp a Tokyo e vola al secondo turno

6-3, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di partita per Berrettini che ha sfruttato nel migliore dei modi il suo servizio, sfruttando nel migliore dei modi i passaggi a vuoto del suo avversario che in termini di vincenti ha chiuso con solo 3 in meno di Matteo. Non è stato un caso che siano stati proprio due ace del nostro portacolori a spegnere i sogni di rimonta di van de Zandschulp nel primo set. Insomma, prestazione convincente del nostro giocatore all'esordio sul cemento giapponese, considerando anche il cambio di piani legato alla chiusura del tetto per la pioggia battente.

La magia di Berrettini contro van de Zandschulp a Tokyo

Da circoletto rosso in particolare un colpo di Matteo nel primo set, quando ha sfoderato ancora una volta un sorprendente rovescio ad una mano. Pur utilizzando solitamente l'impugnatura bimane Berrettini, ha trovato il modo di sorprendere l'olandese staccando la mano sinistra. Passante di rovescio da applausi per il tennista capitolino che non ha lasciato scampo al suo avversario.

Il prossimo avversario di Berrettini a Tokyo

E ora ad attenderlo c'è un confronto non semplice contro uno tra Taylor Fritz, n.7 del ranking e testa di serie numero uno del tabellone e Arthur Fils, n.24 ATP. Se dovesse andare tutto come da pronostico, possibile incrocio con l'americano nel tentativo di prendersi la rivincita dopo la sconfitta negli US Open.