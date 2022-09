Berrettini-Ruud oggi ai quarti US Open: orario e dove vedere in diretta tv la partita di tennis Berrettini sfida Ruud nei quarti di finale degli US Open, con in palio la semifinale contro il vincente di Kyrgios-Khachanov. 3-2 i precedenti in favore del norvegese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming del match.

Matteo Berrettini sfida Casper Ruud ai quarti di finale degli US Open. Dopo la vittoria in cinque set su Davidovich Fokina, il tennista italiano numero 14 ATP e 13a testa di serie del tabellone affronterà il norvegese, settimo al mondo, e 5a testa di serie. Il match si disputerà alle ore 18 italiane, ed è il primo in programma sul campo Arthur Ashe. Un ostacolo difficile, come confermato anche dai precedenti che vedono Ruud in vantaggio 3-2. In palio c'è la semifinale dello Slam americano, contro uno tra Kyrgios che ha eliminato il numero 1 al mondo Medvedev e Khachanov che si sfideranno oggi. Berrettini non è l'unico italiano ancora in gioco a Flashing Meadows, visto che anche Sinner ha conquistato i quarti battendo Ivashka. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orario e diretta TV e streaming di Berrettini-Ruud.

A che ora gioca Berrettini oggi agli US Open: orario e programma della partita contro Ruud

Il match dei quarti di finale degli US Open tra Matteo Berrettini e Casper Ruud è in programma oggi martedì 6 settembre. L'orario d'inizio è stato fissato alle ore 18 (le 12 locali). Si giocherà sul campo Arthur Ashe e il confronto aprirà il programma di oggi, che proseguirà poi con la sfida del torneo femminile tra la Jabeur e la Tomljanovic.

US Open, dove vedere Berrettini-Ruud oggi ai quarti in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Ruud in TV agli Us Open? La sfida non sarà visibile in chiaro ma si potrà seguire in TV su Eurosport 1 e Eurosport 2. I due canali sono visibili su Sky (210, 211), su DAZN e grazie a Timvision, accessibili dunque ai rispettivi abbonati. La diretta streaming del match tra l'italiano e il norvegese si potrà vedere su dispositivi portatili e fissi, su Eurosport, grazie ad Eurosport player, DAZN, Sky Go e Discovery+.

I precedenti tra Berrettini e Ruud

Berrettini e Ruud si conoscono bene, essendosi incontrati già in cinque occasioni in carriera. La prima è andata in scena al Roland Garros, dove il norvegese nel 2019 s’impose in tre set. L’anno dopo nuovo incrocio agli US Open, ai 32esimi, con la vittoria del giocatore romano 6-4, 6-4, 6-2. Una vittoria a testa poi tra Masters di Roma e Madrid, fino all’ultimo confronto di poco tempo fa in finale sulla terra di Gstaad. In quell’occasione Matteo è stato battuto 3-2.

Il tabellone di Berrettini agli US Open, contro chi potrebbe giocare in semifinale

Il percorso di Berrettini agli US Open, è stato convincente. L'italiano ha superato anche Davidovich Fokina, approfittando anche di una parte del tabellone in cui sono venuti meno subito Tsitsipas e Fritz. Grande occasione per Matteo che in caso di vittoria dovrà vedersela con uno tra Kyrgios, avversario ostico come confermato dal successo su Medvedev e il russo Khachanov. Un'occasione da cogliere al volo per Berrettini, che non dovrà sbagliare nulla.