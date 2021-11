Berrettini o Sinner contro Hurkacz oggi in TV su Rai 2 alle Atp Finals di Tennis: orario e dove vederla Matteo Berrettini dovrebbe affrontare stasera Hubert Hurkacz: il match è in programma alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV su Sky ed in chiaro su Rai 2. In caso di forfait di Berrettini, sarà Jannik Sinner a scendere in campo contro Hurkacz.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini spera di scendere in campo nel match contro Hubert Hurkacz della seconda giornata della fase a giorni ATP Finals 2021 al Pala Alpitour di Torino. Il tennista romano, numero 6 della Race, si è dovuto ritirare domenica scorsa contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3 e già vincitore delle Finals. La partita con Hurkacz è in programma martedì 16 novembre alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky ed in chiaro sulla Rai. Sarà possibile seguirlo in streaming su Sky Go e Now, nonché su RaiPlay. Il tennista italiano, che è in dubbio a causa dell'infortunio muscolare patito contro Zverev, dovrebbe scendere in campo contro Medvedev, il campione in carica. In caso di forfait del romano, letteralmente distrutto da quanto accaduto, è pronto a subentrare al suo posto Jannik Sinner, riserva designata che anch'egli è a Torino fin dall'inizio del torneo.

Berrettini non è stato fortunato sin dall'inizio perché è stato inserito nel Gruppo Rosso, quello più duro, con Medvedev, Zverev e Hurkacz. Nel Gruppo Verde invece ci sono il numero 1 del mondo Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev e Casper Ruud.

Cosa è successo a Berrettini, le ultime news e l'ipotesi Sinner

Le Finals di Matteo Berrettini non sono cominciate sotto una buona stella, visto che il miglior tennista italiano – classifica alla mano – è stato costretto al ritiro nel corso del suo match d'esordio domenica sera contro Alexander Zverev. Una partita di livello altissimo, nella quale l'italiano ha perso il primo set solo al tie-break, prima di arrendersi all'inizio del secondo parziale per un infortunio ai muscoli addominali. Inutile è stato l'intervento in campo del fisioterapista: il ritiro ha dato il primo successo del girone a Zverev – protagonista di grande fairplay nel dopo match – e messo in allerta Jannik Sinner per subentrare a Berrettini qualora il suo problema non gli consenta di proseguire il torneo.

La giornata di lunedì non ha portato decisioni decisioni definitive in merito, visto che il romano – su input dei medici e di chi lo segue – vuole prendersi altro tempo per capire se l'infortunio gli consenta o meno di scendere in campo con ambizioni di vittoria. Il suo nome intanto è regolarmente presente nel programma ufficiale della terza giornata, nell'incontro serale con Hurkacz: in giornata arriverà la decisione finale. Intanto Sinner resta sul pezzo, allenandosi al meglio per farsi trovare pronto nel caso tocchi a lui scendere in campo: in quel caso ‘erediterà' la sconfitta di Berrettini nel Gruppo Rosso, trovandosi già nella condizione di dover assolutamente vincere contro Hurkacz stasera.

Dove vedere la partita contro Hurkacz in TV alle Atp Finals Torino

La partita di Matteo Berrettini – o Jannik Sinner qualora il romano dia forfait – contro Hurkacz si potrà vedere in diretta TV su Sky per gli abbonati ed anche in chiaro sulla Rai. Sky ha acquistato i diritti in esclusiva di tutte le partite delle ATP Finals. La Rai invece manderà in onda un match per ogni giornata del torneo ed oggi Rai 2 trasmetterà Berrettini-Hurkacz, che scenderanno in campo alle ore 21.

A che ora gioca Berrettini o Sinner contro Hurkacz alle Atp Finals di Torino

Berrettini-Hurkacz è l'ultima partita nel programma delle gare di oggi e si giocherà alle ore 21. La terza giornata delle Finals inizierà con un match di doppio alle 11.30, poi non prima delle 14 scenderanno in campo Medvedev e Zverev. Alle 18 invece il secondo incontro di doppio odierno prima di Berrettini-Hurkacz: quest'ultimo in caso di forfait di Matteo sfiderebbe Sinner, che è la riserva.

Il percorso di Berrettini alle Atp Finals e il programma del torneo

Il prosieguo delle Finals di Berrettini per ora è un punto interrogativo. L'infortunio che ha patito contro Zverev mette in dubbio la presenza di Matteo già nella sfida con Hurkacz, e per questo è a rischio anche l'incontro con Medvedev dell'ultima giornata. Il sorteggio ha diviso i tennisti in due raggruppamenti. In quello verde ci sono Djokovic, Tsitsipas, Rublev e Ruud; in quello rosso invece Medvedev, Zverev, Berrettini e Hurkacz. Le partite del gruppo rosso si giocano anche giovedì. Il gruppo verde scende invece in campo pure mercoledì e venerdì. Le prime partite del Gruppo Rosso sono state vinte da Medvedev, che ha sconfitto 6-7 6-3 6-4 Hurkacz, e da Zverev che dopo aver vinto il tie-break del primo set con Berrettini ha sfruttato il ritiro del giocatore romano per ottenere il primo successo.

Passano alle semifinali i primi due tennisti rispettivamente del Gruppo Rosso e di quello Verde. Le semifinali sono in programma sabato 20 novembre, mentre domenica 21 si gioca la finale. Le Atp Finals di tennis di Torino sono visibili in TV su Sky, ma una partita al giorno (del turno pomeridiano o serale) è trasmessa in diretta TV anche dalla Rai, su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.