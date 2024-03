Berrettini-Nuno Borges oggi in finale a Phoenix, orario TV e dove vedere la partita in live streaming Matteo Berrettini sfida oggi Nuno Borges nella finale del torneo Challenger di Phoenix. Quando si gioca la partita di tennis e dove vederla in TV e streaming, anche in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Matteo Berrettini scende in campo stasera contro il portoghese Nuno Borges per la finale del Challenger 175 di Phoenix. L'avversario, numero 60 al mondo, è il campione in carica dopo la vittoria dello scorso anno. Il tennista italiano arriva all'ultimo atto del torneo dopo aver disputato quarti e semifinale nel giro di poche ore nella giornata di sabato: battuto prima Atmane, in quasi tre ore di battaglia, poi Vukic con doppio tie-break. In caso di vittoria, Berrettini può tornare in prossimità della top 100 del ranking ATP portandosi in 113ª posizione. La finale si giocherà dalle 22 ora italiana e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis (canale 64).

Berrettini-Nuno Borges oggi in finale al Challenger di Phoenix, quando si gioca: l'orario TV

La finalissima tra Berrettini e Nuno Borges al Challenger di Phoenix comincerà alle 22 ora italiana (le 14 ora locale). Dopo i numerosi cambi di programma causati nei giorni scorsi dal maltempo, il meteo per oggi prevede condizioni clementi nella capitale dell'Arizona. Non ci dovrebbero essere imprevisti, dunque, per la finale che vedrà protagonista il tennista italiano.

Dove vedere Berrettini-Nuno Borges oggi in diretta TV in chiaro e in streaming

La finale tra Matteo Berrettini e Nuno Borges sarà trasmessa in diretta da Supertennis, che si è aggiudicata i diritti dei tornei di tutto il circuito Challenger. La partita andrà in onda in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre ed è disponibile anche al canale 212 su decoder Sky. In alternativa, si potrà seguire l'incontro in streaming su SupertenniX (se abbonati alla piattaforma o tesserati FITP) oppure su Sky Go e NOW per i clienti Sky.

Berrettini contro Nuno Borges in finale al Challenger di Phoenix: i precedenti

La finale del torneo Challenger di Phoenix sarà il primo incontro in carriera tra Berrettini e Nuno Borges. Il tennista portoghese, che lo scorso mese ha toccato il suo best ranking in carriera con il 46° posto, ha avuto un buon inizio di stagione: si è spinto fino agli ottavi agli Australian Open, prima di essere fermato da Medvedev, ed è arrivato ai quarti di Los Cabos.