Berrettini-Nakashima oggi agli Australian Open: orario e dove vederla in TV e streaming Matteo Berrettini farà il suo esordio agli Australian Open contro il giovane americano Nakashima. Ecco tutte le info dove vedere in TV e streaming il match di oggi lunedì 17 gennaio.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini esordirà agli Australian Open contro Brandon Nakashima. L'azzurro numero 7 della classifica ATP e 7a testa di serie del tabellone, dovrà vedersela contro il talento classe 2001 americano 68° giocatore al mondo. Nessun precedente tra i due che si sfideranno dunque per la prima volta in carriera con in palio il secondo turno del primo Slam della stagione contro uno tra Vesely e la wild card Kozlov. Berrettini che in Australia non si è mai spinto oltre il quarto turno è reduce dalla sconfitta all'ATP Cup contro Medvedev, grande favorito del torneo dopo l'esclusione di Djokovic, e spera di ripetere l'ottima scorsa stagione. Berrettini-Nakashima è in programma oggi, lunedì 17 gennaio non prima delle ore 2:30 italiane.

Berrettini-Nakashima agli Australian Open, gli orari e il programma

La sfida tra Berrettini e Nakashima si giocherà dunque oggi lunedì 17 gennaio. Mentre il nuovo compagno di doppio Sinner, ha ricevuto un bye per il primo turno, Matteo scenderà in campo nella giornata iniziale degli Australian Open per i 64esimi di finale. La sfida è in programma in orario non prima delle 2:30 italiane sul campo Margaret Court Arena, ma potrebbe slittare nel caso in cui i match precedenti sul cemento australiano dovessero allungarsi.

Dove vedere Berrettini-Nakashima oggi in diretta TV e streaming

Dove sarà trasmessa in TV Berrettini-Nakashima? Il match degli Australian Open non sarà visibile in chiaro, ma su Eurosport e dunque su uno dei due canali Eurosport 1 o Eurosport 2. Questo vuol dire che gli abbonati Sky potranno sintonizzarsi sui canali Eurosport, inclusi nel loro pacchetto e seguire la gara, così come gli abbonati DAZN in possesso di Smart TV. Per quanto riguarda invece la diretta streaming di Berrettini-Nakashima, si potrà seguire grazie a dispositivi portatili e computer sulla piattaforma di Eurosport, su DAZN, su Sky Go e anche su Discovery+, che offre agli abbonati la visione di tutti i match.

Contro chi gioca Berrettini se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

Matteo Berrettini, settima testa di serie degli Australian Open, si trova nella parte alta del tabellone. In caso di vittoria il giocatore azzurro, avrebbe un secondo turno alla portata contro uno tra Vesely e la wild card Kozlov. Più complicato invece il match successivo, dove sulla carta potrebbe ritrovarsi Alcaraz, il talento spagnolo che lo ha battuto a Vienna nella scorsa annata. A seguire poi la sfida possibile con uno tra Norrie e Carreno Busta, con la buona notizia dei quarti senza Novak Djokovic. L'esclusione del serbo infatti regala a Berrettini un match agevole contro uno tra Monfils, Garin, o le sorprese Bublik e Sonego.