Berrettini al terzo turno di Wimbledon sfiderà Bedene. Il tennista italiano reduce dal successo sull'olandese Van De Zandschulp, incrocerà da favorito il numero 64 del mondo Bedene, con il quale ha già giocato e vinto sull'erba londinese nel 2019. In palio gli ottavi di finale contro uno tra Ivashka e Thompson, con Berrettini che è uno dei due italiani ancora in tabellone con Sonego dopo l'eliminazione di Fognini. Il vincente incasserà un premio superiore a 210mila euro. Ecco tutte le info per vedere Berrettini-Bedene in TV e diretta streaming.

Wimbledon, dove vedere Berrettini – Bedene in TV e streaming

Il match tra Berrettini e Bedene non sarà visibile in chiaro, ma in esclusiva su Sky. La sfida dei sedicesimi di finale di Wimbledon, si potrà vedere su uno dei tanti canali dedicati: da Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre), o altrimenti su uno dei canali Sky Sport dal 252 al 256. Berrettini-Bedene grazie all'app Sky Go si potrà seguire anche in streaming, su dispositivi portatili e computer. Un servizio questo riservato agli abbonati all'emittente satellitare. Chi vorrà comprare il singolo biglietto dell'evento potrà sfruttare la piattaforma live on-demand NOW.

Berrettini a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Bedene

Il match tra Berrettini e Bedene è in programma oggi sabato 3 luglio alle ore 12. Non sono previsti cambi d'orario, a meno di condizioni meteo sfavorevoli e pioggia battente, per la sfida del terzo turno di Wimbledon che dunque dovrebbe iniziare senza ritardi e slittamenti rispetto al piano iniziale.

I precedenti tra Berrettini e Bedene

Matteo Berrettini e Aljaz Bedene si sono affrontati già in 3 occasioni in carriera a livello dei tornei Atp. Due i successi dell’italiano numero 9 del mondo, sull’erba di Wimbledon nel 2019 e in precedenza sulla terra rossa di Budapest nella stessa stagione. L’anno precedente l’unica vittoria di Bedene sempre a Budapest.

Il prossimo avversario agli ottavi di Wimbledon di Berrettini o Bedene

Il vincente del match tra Berrettini e Bedene sfiderà agli ottavi di finale di Wimbledon uno tra Ivashka e Thompson, protagonisti finora di un torneo molto positivo. Berrettini e Bedene si trovano nella parte bassa del tabellone, e andando avanti potrebbero poi incrociare uno tra Zverev o Kyrgios e solo in semifinale uno tra Federer o Medvedev.