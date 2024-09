video suggerito

Battaglino spiega perché Sinner rischia seriamente la squalifica: “Visto come hanno trattato me…” Stefano Battaglino, al quale il TAS ha confermato la squalifica di 4 anni dell’ITIA per positività al Clostebol, pur sperando nell’assoluzione di Sinner non sembra molto ottimista sull’esito della vicenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

689 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sinner rischia seriamente la squalifica dopo il ricorso della WADA al TAS? Stefano Battaglino, tennista 26enne ex numero 760 del mondo teme proprio di sì. Anche lui è stato trovato positivo al Clostebol, anche se a differenza di Jannik è stato sanzionato prima dall'ITIA, con la doccia fredda del Tribunale Arbitrale dello Sport che, confermando il tutto lo ha squalificato per 4 anni.

Stesso farmaco, quantitativo ridotto ma esito diverso per Battaglino e Sinner. I due casi però sono differenti, visto che Stefano, al contrario del suo più giovane collega, non è riuscito a dimostrare in ogni minimo dettaglio i motivi che hanno portato all'involontaria contaminazione.

Battaglino spiega perché Sinner potrebbe rischiare la squalifica

Battaglino ai microfoni de La Stampa, pur augurandosi l'assoluzione di Sinner, è convinto del rischio di una possibile squalifica per l'attuale numero uno al mondo: "Visto come hanno trattato me, purtroppo Jannik rischia. Spero solo i sei mesi della pena lieve, e non l'anno di quella media o i due anni della pena grave. Anche se non si merita questo". D'altronde il giocatore piemontese vuole vederci chiaro: "Se lo assolvono, hanno sbagliato con me. Spero con tutto il cuore che lo assolvano. Almeno capire il metro di giudizio. Se hanno dato il massimo della pena a me, non possono dare una settimana a lui".

Perché il caso Sinner è diverso da quello di Battaglino

Come suddetto però ci sono delle differenze importanti tra i due. Nel caso di Sinner scagionato, per assenza di colpa o negligenza da parte del tribunale indipendente dell'ITIA, è stata la WADA a presentare ricorso al TAS. L'organismo di Losanna poi dovrà valutare il comportamento tenuto da Jannik e dal suo team nella fattispecie della "assenza di colpa o negligenza" – che esclude l'applicazione di un periodo di squalifica (art. 11.5) – o nella diversa fattispecie di "assenza di colpa o negligenza significativa", la quale prevede invece un periodo di squalifica variamente modulato a seconda del grado di colpa dell'atleta o di altra persona.

Battaglino anche lui entrato a contatto con il Clostebol per un massaggio durante un torneo effettuato del fisioterapista locale, ha pagato proprio la ricostruzione dei fatti non completa. Stefano non è riuscito a a sfruttare la testimonianza del massaggiatore coinvolto, arrivata poi tardivamente. Dopo la sentenza dell'ITIA dunque è stato il giocatore a ricorrere al TAS, chiedendo una riduzione della squalifica e sostenendo appunto che il Clostebol era stato assunto involontariamente, ovvero sulla base del principio "nessuna colpa o negligenza". In udienza a Losanna però non hanno ritenuto le sue argomentazioni sulla violazione del codice accidentale, non soddisfacenti.

Grande amarezza infatti da parte di Battaglino: "La differenza è che Jannik ha uno staff suo, e per reperire il fisio gli è bastato alzare il telefono. Nel mio caso, lavorava per il torneo e per mesi non è stato possibile trovarlo. Ha risposto a due giorni dalla fine del secondo processo. Tardi".