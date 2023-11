Australia in finale di Coppa Davis: chi sono i giocatori che sfideranno una tra Italia e Serbia L’Australia ha battuto la Finlandia e affronterà in finale una tra Serbia e Italia in finale di Coppa Davis. Una squadra formata da giocatori di valore guidata da capitan Hewitt.

L'Australia è la prima finalista di Coppa Davis. La squadra guidata da capitan Hewitt ha battuto in semifinale la sorprendente Finlandia e ora aspetta in finale la vincente del confronto tra Italia e Serbia domenica 25 novembre. Sono bastati i due singolari ai "canguri", vinti da Popyrin e De Minaur per superare la formazione nordica e andare a giocarsi la chance di vincere il trofeo per la 29a volta.

Popyrin che è reduce da un’ottima stagione si è imposto sul numero due finlandese Virtanen con il risultato di 7-5, 6-2. Nessun problema nemmeno per il primo giocatore della formazione australiana, ovvero Alex De Minaur che con il punteggio di 6-4, 6-3 non ha concesso chance a Ruusuvuori che sta cercando ancora la forma migliore dopo un infortunio. Nessuna necessità dunque di sostenere il doppio, visto che il risultato è stato acquisito, con serata di relax per Ebden e Purcell. Un vantaggio per l'Australia che potrà giovare di più tempo di recupero per la finale rispetto a Serbia e Italia che giocheranno sabato 25 novembre.

Ma quali sono i giocatori che compongono il team Australia? Il numero uno è Alex De Minaur che nonostante la giovane età (24 anni), già da tempo è nel circuito e quest'anno ha giocato contro Sinner (del quale è stato compagno di doppio) nella finale del Masters di Toronto perdendo. Il numero due e Alexei Popyrin (24 anni, numero 40), con a seguire altri buonissimi giocatori, ovvero Max Purcell (25 anni, numero 45), Jordan Thompson (29 anni, numero 56).

La squadra australiana può contare anche su un doppio di livello, con Matthew Ebden, l'esperto 35enne numero 4 al mondo della specialità. Con Purcell forma una coppia ben assortita. A guidare la squadra c’è un lottatore come Lleyton Hewitt, ex numero uno al mondo, capace di vincere in carriera 30 titoli tra cui due Slam. Lui sa come vincere una Coppa Davis, visto che da giocatore ha vinto due insalatiere. Un vero e proprio condottiero.