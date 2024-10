video suggerito

ATP Finals, WTA Finals e Coppa Davis chiudono la stagione del tennis su Sky in diretta TV e streaming Il Gran Finale di tennis 2024 in diretta tv e streaming su Sky. Dalle ATP Finals, WTA Finals e Coppa Davis tanti appuntamenti con un dream team di talent d’eccezione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Gran Finale di tennis è alle porte. Dopo un'annata straordinaria caratterizzata dai successi di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e gli altri protagonisti azzurri, ad attenderci ci saranno altri incredibili appuntamenti. Dalla Nitto ATP Finals fino alle WTA Finals arrivando alla Coppa Davis, ci saranno ben 600 ore di appuntamenti live da vivere su Sky e in streaming su NOW, con ben 10 tornei in 60 giorni. Questo la proposta delle tv satellitare che mette a disposizione di tutti i tifosi tutto il meglio del tennis.

Il calendario degli appuntamenti di tennis in diretta tv e streaming su Sky

Si parte già lunedì 28 ottobre dal Masters 1000 di Parigi-Bercy in esclusiva su Sky, di scena fino al 3 novembre, per poi tornare a Torino dal 10 al 17 novembre per le Nitto ATP Finals, dove Jannik Sinner proverà a legittimare il ruolo di numero uno del mondo. Da non perdere anche la tappa di Riyadh con le WTA Finals, di scena dal 2 al 9 novembre: Jasmine Paolini scende in campo per giocarsi il titolo del torneo singolare e, insieme a Sara Errani, anche nel doppio, per provare a bissare il trionfo olimpico di Parigi. E poi anche l’appuntamento a Malaga con le Davis Cup Finals, dal 19 al 24 novembre, dove l’Italia di Volandri inseguirà il bis.

Chiaramente questi sono solo alcuni dei tornei importanti che Sky manderò in onda in questo lungo finale di stagione di tennis. Da segnare in agenda infatti ci sono anche tutti gli altri appuntamento partendo dal 3 novembre con i due tornei ATP 250 indoor, a Metz e a Belgrado, mentre le Next Gen ATP Finals presented by PIF chiuderanno la stagione a Jeddah dal 18 al 22 dicembre. Altrettanto degni di nota inoltre anche i prossimi appuntamenti con i tornei WTA da lunedì 28 ottobre con i 250 di Hong Kong, Jiangxi e Merida.

Leggi anche Novak Djokovic non giocherà Parigi Bercy: la partecipazione alle ATP Finals di Torino è a rischio

Sara Errani e Jasmine Paolini.

La squadra del dream team dei talent

Sky dunque racconterà in diretta tutto il grande spettacolo del tennis fino a fine anno preparandosi a una chiusura col botto. E per farlo, oltre ai contenuti di qualità, ai collegamenti, servizio da studio e dagli stadi, ci sarà anche un dream team dei talent di tutto rispetto formato da campioni d’eccezione come Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Raffaella Reggi, Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido e Marco Crugnola.