Il torneo Atp 500 di Dubai è iniziato nel migliore dei modi per Jannik Sinner. Il giovane talento azzurro, 36° giocatore al mondo e 16a testa di serie, nel match valido per i sedicesimi di finale del Duty Free Tennis Championships che può contare su un montepremi di 1.897.805 dollari ha superato in rimonta il kazako Alexander Bublik, n.43 del ranking. Successo anche per Lorenzo Sonego, contro lo spagnolo Zapata Miralles proveniente dalle qualificazioni.

Sinner batte Bublik e vola agli ottavi del Torneo Atp 500 di Dubai

Test importante per Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Dubai. Il 19enne di Sesto Pusteria, ha battuto in rimonta sul cemento degli Emirati Arabi Uniti il sempre ostico Alexander Bublik. Dopo aver perso in maniera netta il primo set con il risultato di 2-6, Sinner ha rimontato imponendosi 7-6 e poi chiudendo 6-4 nella terza e decisiva partita dopo più di due ore di battaglia. Ora ad attenderlo agli ottavi c'è lo spagnolo Roberto Bautista Agut, quarta testa di serie del torneo, e numero 11 del ranking Atp.

Nel post-partita Sinner ha parlato delle difficoltà affrontate nel match di oggi: "Partita con alti e bassi, mi dovevo adattare in tante situazioni. Sono contento perché mi sono adattato mentalmente in una partita strana". Ora la sfida contro un tennista esperto ed in forma con Bautista Agut: "È una gran persona prima di un grande giocatore, non sarà facile, ma non vedo l'ora". Infine una battuta sulle sue condizioni fisiche e sul problema al piede: "Non ho problemi – riporta Ubitennis – Sto giocando da Sofia con le cavigliere e in partita facciamo il taping. Oggi mi ha dato un po’ fastidio perché era un po’ stretta, ma è tutto a posto, sto bene".

Anche Sonego agli ottavi di finale

Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati oggi a Dubai, successo anche per il 25enne Lorenzo Sonego, numero 37 della classifica mondiale. Il piemontese nel match del secondo turno si è sbarazzato con un doppio 6-2 di Zapata Miralles, n.150 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Ora se la vedrà agli ottavi contro il russo Karatsev reduce dall'exploit degli Australian Open. Niente da fare invece per Lorenzo Giustino, sconfitto dallo sloveno Bedene.