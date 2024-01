Aryna Sabalenka vince gli Australian Open e si conferma campionessa: battuta la Zheng in due set Aryna Sabalenka è ancora una volta la campionessa degli Australian Open. La tennista bielorussa ha battuto con due set a zero la Zheng in una gara senza storia dominata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Aryna Sabalenka è ancora una volta la campionessa nel singolare femminile degli Australian Open. La tennista bielorussa ha battuto con due set a zero la Zheng in una gara senza storia dominata. La numero due del mondo si concede il bis a Melbourne dopo aver già vinto nella passata edizione. Non può nulla la sorprendente tennista cinese, numero 15 al mondo che per la prima volta in carriera aveva raggiunto la finale di un torneo dello Slam.

Dopo aver dominato il primo set con un netto 6-3 in 34 minuti di gioco, la Sabalenka si è poi ripetuta trionfando con la conquista del secondo set (6-2). La Sabalenka non è mai sembrata in difficoltà durante il match tanto da gestire spesso al meglio anche i rari momenti di affanno che però la Zheng non è riuscita a sfruttare approfittando di quel momento. E allora ecco che per la bielorussa si è materializzato il secondo Slam della carriera capace incredibilmente di non perdere neanche un set durante tutto il torneo australiano confermando la sua enorme classe.

La Sabalenka ha mostrato ancora una volta tutte quelle caratteristiche che l'hanno messa in cima alla classifica delle migliori tenniste al mondo. Sin da subito si era notata la differenza tra la bielorussa e la cinese. Nel primo set la Sabalenka ruba subito la battuta alla Zheng che, complice anche una comprensibile emozione, va subito in difficoltà nel dover aggredire il servizio. Nonostante questo la Zheng lotta con le unghie e con i denti annullando anche ben tre set point alla Sabalenka che poi mette in discesa la partita dominando anche il secondo set.

In questo caso la bielorussa usufruisce anche delle tante incertezze della sua avversaria capace di commettere tre doppi falli finendo rapidamente nel pallone. La Zheng cede così ancora una volta la battuta alla Sabalenka che a quel punto deve solo gestire il vantaggio e avviarsi verso la vittoria. Nonostante questo la campionessa in carica manca ben quattro championship point. Salvato una palla break con un ace a uscire chiude poi con un dritto a incrociare portandosi a casa il meritato successo.