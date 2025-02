video suggerito

Aryna Sabalenka ha sempre una tasca del borsone piena di soldi mentre si allena: a cosa le servono Aryna Sabalenka ha mostrato in un vlog su Youtube il suo borsone da tennis che ha una tasca chiamata “di beneficenza”. Soldi contanti usati per un motivo molto particolare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Aryna Sabalenka ha una "tasca" speciale nel suo borsone da tennis, che l'accompagna costantemente sia negli allenamenti che nei tornei. Nella stessa ci sono tante banconote di diverse valute, che le servono per un motivo molto speciale. Infatti tutto è legato a delle scommesse particolari che la numero uno al mondo fa con i suoi allenatori per motivarsi ulteriormente soprattutto durante le sessioni di lavoro.

Sabalenka mostra la tasca piena di contanti del suo borsone da tennis

È stata la stessa Sabalenka a mostrare tutto in occasione di un video caricato su Youtube in cui si mostrano i dietro le quinte della sua vita tennistica. Durante un allenamento in compagnia del suo team ecco che Aryna apre il suo borsone e tira fuori un mazzo di banconote di diversi Paesi. Nel contenuto viene infatti spiegato: "Guardate qui c'è una tasca chiamata ‘beneficenza', è nascosta". Inizialmente un po' imbarazzata la tennista numero uno al mondo che poi si è sciolta: "Come vedete così semplice in tutto il mondo: questi sono i soldi con cui giocheremo, ci sono anche gli yuan cinesi, sterline ecc".

Le scommesse tra Aryna Sabalenka e il suo allenatore durante gli allenamenti

In passato è stata la stessa giocatrice a spiegare cosa accade tra lei e il suo team dietro le quinte: "Il mio allenatore mette dei soldi in gioco quando giochiamo un set o una partita con il mio compagno di allenamenti. Di solito è una discreta quantità di denaro e sapete, i soldi del tuo allenatore sono i soldi più dolci. Una volta ho perso 5mila euro. L'ultima volta invece ho vinto e sono stata molto contenta. È stata una sensazione incredibile, e onestamente mi ha aiutato a sentire la pressione anche sul campo di allenamento, cercando di superarla".

Ecco allora la necessità di portare con sé sempre soldi contanti per pagare eventuali debiti di gioco che servono da stimolo: "Chi si occupa della contabilità? Siamo noi i ragionieri e finora non siamo andati in bancarotta. La cifra più alta che hanno cercato di farmi vincere di recente è stata di 1300 dollari". Insomma si fa sul serio, con il team che ancora una volta ha confermato di essere una vera e propria famiglia. Ma che fine fanno questi soldi? A quanto pare poi quello che resta viene donato in beneficenza, per quella che è una giustissima causa.