I metodi estremi di Sabalenka, scommesse pesanti in allenamento: “Una volta ho perso 5mila euro” Sabalenka dopo aver raggiunto la finale degli US Open dove affronterà Pegula, ha parlato di alcune metodologie di allenamento molto particolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Aryna Sabalenka ce l'ha fatta. La tennista bielorussa si è guadagnata sul campo la possibilità di rigiocare la finale degli US Open dopo quella persa nella scorsa stagione contro Gauff. Grazie alla vittoria su Navarro, ora la numero 2 del ranking affronterà la padrona di casa Pegula che avrà sicuramente il sostegno del pubblico dalla sua parte. Grande pressione sulle spalle di Sabalenka che con il suo team ha trovato un modo molto particolare per allenare questo aspetto.

I particolari allenamenti di Sabalenka, soldi sul tavolo con il suo team

Aryna ne ha parlato proprio subito dopo il successo in semifinale agli US Open, confermando le indiscrezioni sui metodi particolari utilizzati durante gli allenamenti. Il suo allenatore infatti ha trovato un modo insolito per simulare la pressione accusata durante i match ufficiali. In allenamento infatti vengono messi sul piatto soldi veri per stimolare la seconda giocatrice del mondo.

Sabalenka ha spiegato: "Sì è vero, il mio allenatore mette dei soldi in gioco quando giochiamo un set o una partita con il mio compagno di allenamenti. Di solito è una discreta quantità di denaro e sapete, i soldi del tuo allenatore sono i soldi più dolci".

Grosse cifre di denaro in gioco durante gli allenamenti di Sabalenka

Ed effettivamente non si tratta proprio di "bruscolini", visto che la bielorussa ha anche quantificato le cifre in ballo: "Una volta ho perso 5mila euro. L'ultima volta invece ho vinto e sono stata molto contenta di quanto fosse tranquillo il mio compagno di gioco. È stata una sensazione incredibile, e onestamente mi ha aiutato a sentire la pressione anche sul campo di allenamento, cercando di superarla.

Il metodo dunque si è rivelato vincente, visto che i risultati sono stati confortanti. Sabalenka infatti tra il serio e il faceto ha chiosato: "Penso che sia una buona cosa, soprattutto quando vinci così tanti soldi e non perdi. Cerchiamo di simulare quanta più pressione possibile sul campo di allenamento".