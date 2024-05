video suggerito

Arthur Rinderknech costretto al ritiro al Roland Garros: si è rotto un piede nel modo più assurdo Il tennista francese Arthur Rinderknech ha dovuto dire al Roland Garros, ritirandosi nel secondo turno al 4° set del match contro l’argentino Etcheverry. Si è infortunato al piede sinistro dopo un gesto di rabbia e frustrazione contro il tabellone a bordo campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Finisce nel peggiore dei modi e nella maniera più impensabile l'avventura al Roland Garros di Arthur Rinderknech. Il tennista francese è stato costretto ad abbandonare al secondo turno, il match contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, per infortunio. Peccato che sia stato il modo in cui ha rimediato il problema al piede sinistro, che ha richiesto il time-out medico e poi l'abbandono a far molto discutere: Rinderknech si è infortunato per un gesto di stizza, calciando un tabellone pubblicitario a bordo campo.

Un momento di rabbia e frustrazione è all'ordine del giorno per chi si trova in un momento difficile di un incontro che sta vedendo sfuggire di mano dopo aver preparato tutto nei minimi dettagli. Ma da lì a dover poi abbandonare il sogno più grande, ovvero di giocarsi un torneo come il Roland Garros davanti al pubblico di casa, è una sciocchezza a dir poco imperdonabile. Ed è questo che deve aver pensato il francese Rinderknech quando il medico gli ha steccato il dito del piese sinistro obbligandolo di fatto ad abbandonare il torneo solamente al secondo turno.

Il gesto di Rinderknech nel match contro Etcheverry

Il momento chiave della partita è stato il quarto set, quando Etcheverry è riuscito a riprendere in mano il match mettendo alle strette Rinderknech. Il tennista francese era riuscito a dare quasi scacco matto all'argentino, testa di serie del Roland Garros n.28: Aveva vinto i primi due set (6-3, 7-6), poi però il black-out con il ritorno prepotente di Etcheverry che si è imposto facilmente al terzo (6-1) e stava prendendo il largo nel 4° sfruttando il break del 2-0.

In svantaggio e in difficoltà, Rinderknech ha ceduto di nervi, si è avvicinato a un tabellone pubblicitario e ha calciato violentemente con il piede sinistro. Subito dopo il colpo, si è quasi subito tenuto la punta del piede, slacciandosi la scarpa per poi richiamare il medico e il conseguente time-out. Cercare di rimetterlo in campo è stato inutile: il tennista francese si è dovuto arrendere sul 5-0, dopo che il dottore gli aveva steccato le dita del piede.

L'amarezza di Rinderknech dopo l'abbandono

L'addio al Roland Garros è stato ovviamente un duro colpo per il tennista francese che, subito dopo il gesto e nell'aver compreso le gravi conseguenze, si è detto più che rammaricato per una scena che avrebbe dovuto e potuto evitare, davanti al proprio pubblico che lo ha sostenuto per tutta la durata della partita.

"Spero di non essermi rotto un dito del piede" ha detto poi a caldo una volta uscito campo. "Ho scalciato contro il tabellone, con un po' di fastidio, sul 2-0, quando mi sono perso nel quarto set. Spero di non essermi fratturato nulla. Ma non ce la facevo più. Mi spiace per tutti, ho semplicemente sbagliato"