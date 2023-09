Arnaldi regala all’Italia la qualificazione alle Finals di Coppa Davis: Borg battuto in due set L’Italia grazie alla vittoria di Matteo Arnaldi contro Leo Borg nel primo individuale della sfida contro la Svezia si è qualificata per le finale eight di Malaga.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia si è qualificata alle Final Eight della Coppa Davis. È bastata la vittoria di Arnaldi contro Leo Borg nel primo singolare della sfida tra gli azzurri e la Svezia per regalarci il passaggio del turno matematicamente. La squadra di capitan Volandri passa dunque come seconda alle spalle del Canada e tornerà in campo a fine novembre a Malaga.

Missione compiuta dunque da parte di Matteo Arnaldi che dopo la vittoria in rimonta contro il cileno Garin, centra anche il successo con Leo Borg sicuramente avversario più alla sua portata. 6-4, 6-3 in favore dell'azzurro che ha disputato una prova autoritaria, trascinato anche dal pubblico di Bologna. Gioia incontenibile per il ligure che ha abbracciato prima Volandri e poi tutti i suoi compagni. Queste le sue parole a Rai Sport: "Sono sicuramente molto contento per come sono andate le partite è stata una splendida esperienza e sono felice di aver dato il mio contributo. Vestire questa maglia pesa però per me è un orgoglio. Dedica? Al mio team, alla mia famiglia e a tutti gli italiani che sono venuti qui".

Il successo del Canada sul Cile ha giovato all'Italia. Gli azzurri infatti avevano bisogno solo di una vittoria in un incontro (tra i due singolari e il doppio) per qualificarsi alle Finals 8. Infatti la squadra allenata da Volandri anche in caso di sconfitta 2-1 con la Svezia sarebbe qualificata: a pari punti con il Cile (1-2) conterebbe lo scontro diretto favorevole all'Italia. Questa la classifica del girone di Coppa Davis dell'Italia:

Canada 3-0 (8-1) Italia 1-1 (4-3) Cile 1-2 (4-5) Svezia 0-2 (0-7)

(in aggiornamento)