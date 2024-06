video suggerito

Anna Kalinskaya in finale come Sinner, la fidanzata di Jannik si scioglie: "Provo ad essere come lui" Tutti e due in finale, nello stesso giorno: Anna Kalinskaya ha raggiunto il suo fidanzato Jannik Sinner a distanza di pochi minuti dalla sua vittoria a Halle. La russa ha vinto la sua semifinale a Berlino e poi si è sciolta in diretta con bellissime parole per il campione azzurro.

A cura di Paolo Fiorenza

Coincidenze o forse no. A distanza di pochi minuti dalla finale raggiunta da Jannik Sinner nel torneo di Halle, la sua fidanzata Anna Kalinskaya ha raggiunto anche lei la finale nel torneo cui partecipa questa settimana, sempre in Germania, a Berlino. La 25enne russa ha battuto in semifinale in tre set la bielorussa Azarenka, ex numero uno al mondo, dopo che nei quarti si era giovata – sul punteggio di 5-1 a suo favore nel primo set – del ritiro dell'attuale numero 3 Sabalenka. La Kalinskaya non sapeva ancora della vittoria di Sinner quando è stata intervistata a caldo sul centrale di Berlino al termine del suo match: la ragazza moscovita prima ha disegnato un bellissimo sorriso sul suo volto, poi si è sciolta in diretta facendo capire quanta ammirazione, oltre che amore, ci sia per il nostro Sinner: "Sto solo provando ad essere un po' brava quanto lui".

Anna Kalinskaya in finale come Jannik Sinner

Il 22enne altoatesino aveva appena battuto il cinese Zhang sul prato di Halle, una vittoria in due set che lo ha qualificato per la finale di domani contro il suo grande amico Hurkacz. Poco dopo anche la sua compagna ha raggiunto lo stesso risultato a Berlino: 6-1/6-7/6-1 in poco più di due ore, con la finale che domani la vedrà affrontare la vincente del match tra le due americane Gauff e Pegula. La successiva intervista sul campo si è trasformata in una corrispondenza di vibrazioni a distanza tra Anna e il suo Jannik. "Hai avuto tempo di controllare il tuo telefonino?", le è stato chiesto. "No", ha risposto la russa, che poi ha sorriso di gioia quando le è stato detto che "Jannik è in finale a Halle".

La gioia della fidanzata di Sinner: "Vado subito a mandargli un messaggio"

"Volevo solo dirtelo, tu sei in finale a Berlino, Jannik a Halle. Che sta succedendo con voi?", è la domanda che ha fatto tremare un po' la voce di Anna, che poi ha cercato di far capire cosa prova per il campione azzurro: "Io sto solo provando ad essere un po' brava quanto lui. È stato un anno fantastico – ha risposto l'attuale numero 24 al mondo, spiegando che oggi è stato impossibile vederlo in TV – Domani spero che potremo seguirci a vicenda. Congratulazioni a lui, vado subito a mandargli un messaggio… sono così felice". Un sabato sicuramente da ricordare per Anna e Jannik, sperando sia solo l'antipasto di una grande domenica.