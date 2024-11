video suggerito

Andy Murray è il nuovo coach di Novak Djokovic: clamorosa combo di super eroi del tennis Clamorosa notizia nel mondo del tennis: Andy Murray, fresco di ritiro, è il nuovo coach di Novak Djokovic. Lo scozzese seguirà il serbo almeno fino al termine dell'Australian Open: l'obiettivo di questo super team è provare ad avere nuove armi per battere Jannik Sinner.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre l'Italia sta giocando la semifinale di Coppa Davis, il mondo del tennis è scosso da una notizia clamorosa, per la portata dei due nomi coinvolti: a 37 anni Novak Djokovic non solo non molla le sue ambizioni di poter ancora vincere un torneo del Grande Slam, ma rilancia chiamando al suo servizio un'altra stella di prima grandezza come Andy Murray, fresco di ritiro. Lo scozzese è il nuovo coach del serbo, del quale è più anziano di appena 7 giorni (15 maggio 1987 contro 22 maggio dello stesso anno). Il rapporto di collaborazione tra i due andrà avanti almeno fino al termine dell'Australian Open 2025.

Djokovic e Murray insieme per battere Sinner in Australia: lo scozzese è il nuovo coach di Nole

Una vicenda che assomiglia molto ad una combo di super eroi per riuscire a sconfiggere un avversario fortissimo: questi altri non è che il nostro Jannik Sinner, che al momento appare ingiocabile per chiunque. Djokovic evidentemente spera che con l'aiuto di Sir Andy possa trovare nuove armi per battere il numero uno al mondo e centrare in Australia nel prossimo gennaio il 25simo titolo del Grande Slam di una carriera leggendaria.

"Sono emozionato di avere uno dei miei più grandi rivali dalla stessa parte della rete, come mio allenatore – ha detto Djokovic nell'annunciare la notizia, pubblicando un bel video su X con immagini delle loro sfide – Non vedo l'ora di iniziare la stagione e di competere in Australia insieme ad Andy, con cui ho condiviso molti momenti eccezionali sul suolo australiano".

Non meno carico Murray, che è al suo primo lavoro da allenatore e parte direttamente dal meglio del meglio: "Entrerò a far parte del team di Novak nella pausa di fine stagione, aiutandolo a prepararsi per l'Australian Open. Sono davvero emozionato e non vedo l'ora di passare del tempo dalla stessa parte della rete di Novak, per cambiare, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi".

Andy Murray, il ‘quarto dei Beatles' del tennis

Andy Murray – l'unico in grado di rompere il dominio dei Big Three Djokovic, Federer e Nadal negli scorsi anni – è stato numero uno al mondo per 41 settimane ed ha vinto tre prove del Grande Slam (due volte Wimbledon, nel 2013 e 2016, ed una volta lo US Open nel 2012), ritirandosi lo scorso agosto dopo essere stato eliminato dal doppio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'annuncio di oggi significa che unirà le forze con l'uomo che è stato il suo più grande nemico durante la sua carriera da giocatore professionista: Murray infatti ha perso quattro finali dell'Australian Open contro Djokovic nel 2011, 2013, 2015 e 2016, battendolo invece a Flushing Meadows 2012 e Wimbledon 2013.