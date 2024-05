Alize Cornet si ritira e svela: “Ho sognato tutta la notte Nadal, mi faceva una proposta improbabile”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì è stata una giornata di emozioni forti per Alize Cornet: la francese ha scelto il palcoscenico di casa del Roland Garros per giocare la sua ultima partita da tennista professionista. La 34enne di Nizza – che aveva usufruito di una wild card per entrare in tabellone – è stata battuta nel primo turno del torneo parigino dalla cinese Qinwen Zheng. Un 6-2, 6-1 senza storia contro la numero 8 al mondo. Le emozioni sono arrivate dopo, con l'omaggio organizzato per lei sul campo dalla direttrice del torneo Amelie Mauresmo e poi con le dichiarazioni nella successiva conferenza stampa in cui la Cornet ha svelato di "aver sognato per tutta la notte Rafa Nadal", che le aveva fatto una proposta "improbabile".

Al termine della partita la tennista francese è stata raggiunta sul Philippe-Chatrier dalla Mauresmo e dal presidente della Federazione francese di tennis, Gilles Moretton. A quel punto sul maxi schermo è partito un video dall'alto impatto emotivo coi momenti più significativi della carriera della Cornet, tra gli applausi del pubblico del centrale e la commozione di Alize: "Ho cominciato a piangere già ieri con la partita di Nadal", ha scherzato lei, ma neanche tanto.

Il riferimento al campione maiorchino, che il giorno prima potrebbe aver giocato anche lui la sua ultima partita al Roland Garros, non è qualcosa di estemporaneo, visto che la Cornet non ha mai nascosto la sua ammirazione per Nadal, descrivendolo in passato come "un esempio" per lei. Un mese fa era stata commossa fino alle lacrime da un video registrato per lei da Rafa dopo il suo annuncio che si sarebbe ritirata dopo l'Open di Francia. "Bonjour Alize, voglio solo congratularmi con te per la tua straordinaria carriera – aveva detto Nadal nel filmato – Voglio solo augurarti il ​​meglio per qualunque cosa deciderai di fare in futuro. Sicuramente te la caverai molto bene, divertiti e ti auguro il meglio per il futuro, congratulazioni".

Parole che avevano toccato parecchio la Cornet, e quanto Nadal sia presente nei suoi pensieri lo dimostra la rivelazione fatta ieri nella conferenza stampa successiva alla sconfitta con la Zheng. È accaduto quando le è stato chiesto come erano state le sue ultime 24 ore da giocatrice professionista di tennis. "Ho dormito bene, ho sognato Rafa tutta la notte, quindi ecco qua… – ha detto Alize suscitando le risate dei presenti – Ho sognato che mi proponeva di giocare una partita di tre set a Strasburgo. Improbabile… Dopo c'era la sua famiglia e abbiamo festeggiato. Era una notte… (non ha finito la frase). Poi mi sono svegliata. Ecco fatto, vi racconterò tutto un'ultima volta".