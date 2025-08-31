Tennis
video suggerito
video suggerito
US Open 2025 di tennis

Alcaraz racconta il colpo magico dietro la schiena agli US Open: “Non vi dirò bugie”

Alcaraz show contro Rinderknech agli US Open: magia dietro la schiena e quarti di finale conquistati.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Marco Beltrami
49 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
US Open 2025 di tennis

Sinner chiama, Alcaraz risponde. Carlitos ha superato anche Rinderknech agli US Open, qualificandosi per i quarti di finale. Non sono mancati, come sempre, i colpi sensazionali del tennista spagnolo che ha deliziato il pubblico. Da copertina, in particolare, il colpo dietro la schiena che ha sorpreso l’avversario francese. Alcaraz ne ha parlato a fine match, tra un sorriso e l’altro.

Alcaraz incanta agli US Open, colpo dietro la schiena contro Rinderknech

Sul 2-1 per Rinderknech nel primo set, con Alcaraz al servizio e già ampiamente avanti nel punteggio, ecco lo scambio serrato. Carlitos ha tentato la sortita a rete e con un tocco morbido ha provato la palla corta. Un’idea letta con largo anticipo dal suo avversario, che con il rovescio sembrava poter chiudere facilmente il punto.

E invece, il colpo di scena: Alcaraz è arrivato in anticipo sulla traiettoria e si è inventato una prodezza, portando la racchetta dietro la schiena. Ne è uscito un colpo velenoso che ha spiazzato Rinderknech, costretto all’errore con la palla sulla rete. Tutti in piedi sull’Arthur Ashe, con Alcaraz e lo stesso francese a scambiarsi un sorriso. Di fronte a una magia così, c’era ben poco da fare.

Leggi anche
Sinner si trattiene a fatica di fronte ad una domanda bizzarra: "Vuoi parlarne tu?"

Alcaraz spiega come nascono i colpi magici

Nell’intervista in campo gli è stato chiesto come nascano queste giocate. Sono frutto di allenamento o pura improvvisazione? Alcaraz ha ammesso: “Beh, a volte lo provo in allenamento, non dico bugie (ride, ndr). Però non è che lo faccia tante volte. Se in allenamento capita l’opportunità, ci provo. E poi in partita è più o meno lo stesso: se c’è l’occasione, perché no? Penso che alla gente piaccia. A me piace giocare il tennis così, quindi mi viene naturale”.

Un feeling speciale con il pubblico newyorkese, che si esalta ad ogni colpo del murciano: “Cerco sempre di tirare fuori i colpi più speciali nei match, e penso che il mio stile di gioco si adatti molto bene all’energia che c’è qui a New York. Ogni volta che entro in campo per una partita o un allenamento, il pubblico è sempre lì e l’energia è speciale”.

Notizie
Tennis
49 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views