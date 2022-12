Agassi a 52 anni è ancora un fenomeno, il tempo per lui non sembra passato: lo scambio è incredibile In un video postato sui social Andre Agassi mostra di non aver perso la mano. Il tennista americano protagonista di un grande scambio che vince durante un allenamento.

A cura di Alessio Morra

Andre Agassi è stato un campione straordinario, ha vinto tutto, ha conquistato tutte e quattro le prove del Grande Slam, è stato numero 1 del mondo, ha segnato più di un'epoca, ma dopo aver lasciato il tennis nel 2006 è quasi scomparso – se si eccettua una breve parentesi da allenatore di Djokovic. Non è nemmeno sui social. Ora però l'americano ritorna con prepotenza in prima pagina grazie a un video in cui lo si vede ancora colpire magnificamente a 52 anni. Fenomenale.

Agassi è stato uno dei tennisti più forti di sempre, è stato un simbolo, non solo per quanto fatto in campo. Innanzitutto il look lo aveva reso riconoscibile, oltre che un idolo sul finire degli anni '80, tra criniera bionda e jeans per giocare a tennis. Ma il suo stile di gioco ha portato a una modifica dello stesso tennis. Tommasi e Clerici lo definirono un contraccante ma anche un attaccante da fondo. Si possono considerare suoi eredi una valanga di tennisti moderni, su tutti Nadal e Djokovic.

Il tennis ha sempre fatto parte della sua vita, la sua autobiografia è un capolavoro, e spiega come sin da bambino quanto questo sport gli sia stato nelle vene. L'americano ha avuto oltre vent'anni di carriera, nel 2006 si è ritirato e raramente è tornato sul palcoscenico, lo si è visto quando è stato coach part-time di Djokovic e di Dimitrov, ma un funzionò. Ora torna in prima pagina grazie a un video spuntato sui social in cui lo si vede colpire con una naturalezza disarmante. Gli anni sono passati, ma la classe e i colpi dell'americano sono praticamente quasi immutati. Un fenomeno pure adesso Agassi, nato il 29 aprile 1970. I grandi campioni non dimenticano come si gioca a tennis.

Questo video, postato anche sui canali dell'ATP, è stato girato su un campo al coperto, probabilmente negli Stati Uniti, e si vede di spalle Agassi che palleggia per una cinquantina di secondi, non si sa con chi. Lo scambio è lungo, intenso, la palla certo non viaggia a velocità impressionante, ma lo scambio Andre lo regge in modo eccezionale. L'avversario prova ad alzare il livello di gioco, Agassi risponde colpo su colpo e poi con un gran diritto vince il punto. Davvero niente male.

Quel video è stato condiviso da decine di utenti e i commenti sono stati entusiasti. C'è stato più di qualcuno ha scritto che Agassi potrebbe giocare di nuovo a tennis. Non è così, perché la velocità di palla attuale non è la stessa, ma ha fatto piacere a tutti rivedere l'americano in grande forma. Brad Gilbert, ex numero 4 ATP e poi coach di Agassi, ha espresso tutta la sua gioia nel rivedere un Agassi così in forma: