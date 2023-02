Voetter e Oberhofer vincono la Coppa del Mondo di slittino femminile: a St Moritz basta il 2° posto Andrea Voetter e Marion Oberhofer si aggiudicano la Coppa del Mondo di slittino nel doppio femminile con una gara d’anticipo: a Sankt Moritz basta il secondo posto.

A cura di Vito Lamorte

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la Coppa del Mondo di slittino nel doppio femminile grazie al secondo posto di Sankt Moritz nella penultima gara stagionale.

In Svizzera le atlete azzurre hanno sfiorato la quinta vittoria ma si sono accontentate del nono podio in dieci prove disputate: la coppia italiana si è presa la seconda piazza a soli due millesimi di ritardo dalle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, che si sono imposte in rimonta in 1:49.577.

Per Andrea Voetter e Marion Oberhofer si tratta di una stagione a dir poco clamorosa, visto che sono arrivate le due medaglie ai Mondiali (doppio bronzo sia nella prova classica che nella sprint), la coppetta della sprint e oggi hanno conquistato la sfera di cristallo generale. Due atlete favolose.

La terza posizione se la sono presa le lettoni Upite/Ozolina mentre si sono piazzate soltanto quarte le prime delle inseguitrici in chiave classifica, ovvero le austriache Egle/Kipp: la coppia rivale delle italiane ora dista 125 punti in graduatoria.

La vittoria del titolo mondiale non è mai stata in discussione per la coppa altoatesina, che aspettavano solo la certezza aritmetica per festeggiare un risultato meritatissimo e che non poteva essere diverso visto straordinario andamento per tutto il Mondiale.

Voetter e Oberhofer sono salite per ben dieci volte sul podio del massimo circuito in questa stagione: il loro score è di quattro vittorie, quattro secondi posti e due terzi posti, nella prima storica stagione del format in Coppa del mondo. Numeri davvero strepitosi per le due azzurre, che grazie a questo rendimento possono festeggiare con una gara ancora da disputare.

La classifica generale, che ormai è quasi definita, vede l’equipaggio azzurro davanti a tutti con 940 punti e le prime inseguitrici, che sono le austriache Egle-Kipp, a 815.