Una tempesta frena la finale Big Air alle Olimpiadi: le atlete si sono rifugiate per evitare il freddo

È iniziata con un'ora e mezza di ritardo la finale femminile big air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina prevista oggi alle 19:30. A Livigno infatti era in corso una forte nevicata, che ha portato gli organizzatori a posticipare il via all'evento iniziato poi proprio alle 21. Le condizioni meteo non promettevano niente di buono. Sulle piste che avrebbero poi visto protagoniste le varie atlete si è scatenata un'autentica tempesta di freddo e gelo che ha messo fortemente a rischio la gara.

Dopo il primo rinvio le atlete sono andate a rifugiarsi per evitare il freddo. Le condizioni climatiche estreme hanno messo a dura prova anche il pubblico numeroso presente a Livigno e pronto a vivere l'emozione dell'assegnazione delle medaglie. In tanti sono rimasti fermi lì per capire se la situazione sarebbe migliorata o meno nonostante il fortissimo vento e la neve che cadeva copiosa sulla pista. Alla fine, dopo l'aggiornamento delle 20, si è deciso di dare il via alla gara nonostante i forti dubbi iniziali.

La finale ha dunque preso il via alle ore 21, con l’organizzazione che punta a chiudere l’evento entro mezzanotte. Nel frattempo però è poi arrivata la notizia riguardante Anouk Andraska e Mathilde Gremaud. Le due atlete svizzere non hanno preso parte alla finale femminile. Entrambe infatti sono cadute durante gli allenamenti e si sono infortunate. Andraska ha riportato una lesione al polso, Gremaud (una delle favorite per l’oro) all’anca. Sono in corso ulteriori accertamenti medici.

Nel frattempo in gara gli occhi erano puntati anche sulle italiane, Flora Tabanelli e Maria Gasslitter. Dopo essersi guadagnati l'accesso alla finalissima è stata proprio la Tabanelli a fare la differenza mettendosi provvisoriamente al secondo posto con 78 punti. Come in qualificazione. L'azzurra successivamente fa anche meglio portandosi a 90 punti dietro soltanto a Wolf con 93.50 punti e Oldham in 91.75 punti e a pari punteggio con Gu. Per quanto riguarda il meteo la situazione invece resta in lento miglioramento e per questo si proseguirà.