Trump fa una gaffe sulla squadra femminile di hockey alle Olimpiadi e la telefonata diventa virale

Dopo 46 anni d'attesa gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d'oro nell'hockey alle Olimpiadi Invernali, un traguardo formidabile raggiunto nella finale contro il Canada, ma una battuta infelice ha rubato la scena in modo controverso. Nessuno ci era riuscito dal famoso "Miracle on Ice" del 1980 e l'impresa è stata festeggiata a dovere negli spogliati: i giocatori si sono lasciati andare alle celebrazioni stappando anche qualche birra, ma sono rimasti spiazzati quando hanno ricevuto la telefonata di Donald Trump. Si sono fermati tutti per ascoltare le parole del Presidente, ma nel suo discorso si è lasciato sfuggire una battuta molto infelice sulla squadra femminile di hockey statunitense.

Anche loro hanno vinto la medaglia d'oro come la squadra maschile, ma sono state citate soltanto in maniera marginale e in un modo che ha sollevato diverse polemiche: per qualcuno è solo ironia fatta nello stile di Trump che non sempre piace a tutti, ma per molti appassionati è stata una mancanza di rispetto perché le giocatrici non hanno ricevuto lo stesso trattamento pur diventando grandi protagoniste di questi Giochi. Nessun orgoglio dopo la finale vinta, ma una battutina che per molti è stata decisamente fuori luogo che fa sembrare l'invito soltanto un atto dovuto.

La battuta infelice di Trump sulla squadra di hockey femminile

Nello spogliatoio degli Stati Uniti è impazzata la festa dopo la vittoria della medaglia d'oro nella finale contro il Canada. Era quasi mezzo secolo che la squadra di hockey maschile non portava a casa un risultato così importante alle Olimpiadi e a Milano-Cortina 2026 l'impresa è diventata realtà, per grande gioia del Presidente degli Stati Uniti che non ha esitato un secondo e ha immediatamente telefonato ai giocatori che sono stati colti alla sprovvista proprio mentre festeggiavano. Gli ha detto di essere molto orgoglioso di loro, che saranno un esempio per tutti e che sono ufficialmente invitati allo State of the Union del 24 febbraio: è un momento importante e tutta la squadra arriverà lì con un aereo di stato per poi trascorrere una giornata alla Casa Bianca, una notizia accolta con urla e applausi.

Trump si è congratulato con tutti i giocatori, ha scherzato con alcuni di loro e si è lasciato andare a una conversazione divertita e piena di battute, compresa quella infelice sulla squadra femminile. In tono goliardico ha annunciato che ci saranno anche loro all'importante discorso di martedì: "Devo dirvi che dovremo portare la squadra femminile, lo sapete già. Penso che se non l'avessi fatto sarei stato messo sotto accusa". Tutta la squadra è scoppiata a ridere, ma per molti la battuta ha sminuito il trionfo delle giocatrici riducendo l'invito a un obbligo politico: gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d'oro anche nell'hockey femminile meno di una settimana fa, ma non c'era stato lo stesso clamore anche se il risultato è comunque di spessore. Hanno sfidato le invincibili canadesi conquistando il terzo oro della loro storia con un risultato importante che ha messo la parola fine a un'ottima Olimpiade, ridotta in due parole a un dovere istituzionale da sbrigare per evitare le polemiche.