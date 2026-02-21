Telecronaca Rai concitata alle Olimpiadi: “Guarda che lei non ti sente”, “Lo faccio capire a casa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo short track donne nei 1500 non ha portato alcuna medaglia all'Italia. Occhi puntati soprattutto su Arianna Fontana nella serata di ieri ma per l'azzurra non c'è stato niente da fare. Ciò che però è stato evidenziato nella gara vista in tv dai vari telespettatori, è stato il siparietto tra il telecronista e giornalista Rai Davide Novelli e Katia Colturi commentatrice tecnica ed ex pattinatrice medagliata di short track italiana. Uno scambio di considerazioni in diretta tra i due non è sfuggito al pubblico a casa che sui social ha subito scritto post per cercare di capire cosa fosse successo.

L'episodio si è verificato proprio durante la gara dei 1500 metri femminili dello short track, durante le fasi eliminatorie (quarti di finale e semifinali), con l'Italia rappresentata da atlete come Arianna Fontana, Elisa Confortola e Arianna Sighel. Un deciso scambio verbale tra i due in telecronaca è emerso durante la performance di Arianna Sighel, in una batteria confusa. "Arianna fatti vedere – grida la Colturi che riceve subito la risposta di Novelli -. È inutile che lo diciamo perché lei non ti sente".

Arianna Fontana in gara.

Erano le fasi conclusive di quella fase eliminatoria e la Colturi in telecronaca, forte della sua esperienza in pista, ha quasi spinto col pensiero la Sighel a dare di più in quello scatto finale: "Però la nostra Arianna si deve far vedere, Arianna fatti vedere e falle paura che magari qualcosa succede". A questo punto Novelli in telecronaca interviene con una risposta secca, se vogliamo inaspettata: "La volontà della nostra commentatrice è notevole". I toni non sembrano sarcastici e infatti la Colturi ribatte quasi risentita da quanto appena ascoltato.

"Questa è tattica Davide". Novelli a quel punto sottolinea ancora: "Sì certo che è tattica, ma è inutile che lo diciamo noi qui perché lei non ti sente – una frase che però evidentemente non piace alla commentatrice ed ex atleta che aggiunge -. Va bene, però facciamolo capire a casa come potrebbe essere una tattica, è facile stare qui comodamente seduti senza consumare energie ma se ti fai vedere quella davanti ha paura di te".

Per alcuni sui social l'intervento di Novelli è sembrato sgarbato e poco rispettoso. Altri invece non ci vanno giù pesante puntando su quanto quel tipo di telecronaca fosse libero da schemi e molto "di pancia" se vogliamo. Di certo un momento che ha fatto molto discutere. Successivamente, per il proseguimento delle gare tra Davide Novelli e Katia Colturi