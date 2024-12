Straordinaria, Sofia Goggia ritorna regina della velocità: stravince il Super G a Beaver Creek

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Una straordinaria Sofia Goggia sulle nevi americane di Beaver Creek nel Super G che si è disputato nella serata italiana di domenica 15 dicembre: una vittoria spettacolare, di forza e qualità con cui ha dominato la scena prendendosi un primo posto meritatissimo dopo la seconda piazza conquistata nello slalom. Per la campionessa italiana un tripudio assoluto: 313 giorni dopo l'infortunio ritorna in pista e conquista il podio sabato poi 314 giorni dopo l'infortunio ritorna a vincere conquistando anche la sua 25a vittoria in carriera.

Sofia Goggia non ha lasciato spazio alle proprie rivali visti i tempi che ha fatto registrare in discesa: una vera e propria freccia, facendo segnare il secondo, il primo, il quarto e il secondo tempo nei quattro settori della pista che le sono valsi la vittoria straordinaria con un +0.48 sulla solita indomita Gut-Behrami e +0.60 su Huetter. Ma è anche grand'Italia perché si poteva sperare nel trionfo totale delle nostre atlete, che per molto tempo hanno ricoperto le migliori posizioni in classifica, e che comunque hanno chiuso in 4 nella top10 finale, con il 5° posto di Federica Brignone, il sesto di Marta Bassino e il 9° Elena Curtoni.

Sofia Goggia ha pennellato la propria prestazione vincente soprattutto nella parte alta, dove ha costruito il suo trionfo (l'ultimo risaliva a un anno fa, nel dicembre 2023 a St.Moritz) con una leggera sbavatura prima del salto finale, che non le è costata nulla: è riuscita a conservare ben 48 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami, arrivata seconda. Si tratta del venticinquesimo successo della carriera in Coppa del Mondo per la campionessa bergamasca, che oggi ha dato una lezione a distanza di 300 giorni dai dolori per l’infortunio al piede ormai dimenticati per un ritorno semplicemente straordinario.

C'è stata anche una grande sorpresa sul gradino più basso del podio, visto che se l'è preso l’austriaca Ariane Raedler (+0.55), che centra il secondo podio della carriera in Coppa del Mondo dopo l’ultima volta datata gennaio 2022.