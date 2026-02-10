“Sta flirtando o è solo italiano?”: Katherine Stewart-Jones perplessa dal volontario a Milano Cortina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Katherine Stewart-Jones è alloggiata nel Villaggio Olimpico di Predazzo, in val di Fiemme, come tutti gli atleti dello sci di fondo che partecipano ai Giochi invernali di Milano Cortina. Ed è da lì che la 30enne canadese registra il video in cui racconta l'incontro avvenuto con un volontario italiano alla mensa, un episodio che l'ha lasciata perplessa per l'approccio che assomigliava tanto a un corteggiamento all'istante.

Katherine Stewart-Jones racconta cosa è successo al Villaggio Olimpico con un volontario italiano

"Okay, quindi sono in Italia alle Olimpiadi e ho una domanda – attacca la veterana, che ha già alle spalle l'esperienza a cinque cerchi a Pechino nel 2022 – Non riesco a capire se un uomo sta flirtando o è solo italiano".

La Stewart-Jones spiega poi cosa le è successo per farle venire l'amletico dubbio: "Dunque ero alla mensa e sono andata a prendere una pizza da uno dei volontari. Lo chiameremo Pizza Man. E Pizza Man mi dice: ‘Wow, i tuoi occhi sono così blu'. Allora io dico: ‘Grazie, grazie'. E poi lui dice: ‘Ti sei allenata per averli così o ci sei nata?'. Perché sono un'atleta, capito? Allenata… Comunque a quel punto io dico: ‘No, sono lenti a contatto'". Il tutto detto in maniera ovviamente ironica.

Oltre che olimpionica a Pechino (nessun piazzamento di rilievo in Cina), Katherine Stewart-Jones ha rappresentato il Canada in diverse edizioni dei Mondiali. Non è una delle atlete di punta del fondo femminile, a Milano Cortina si è classifica 45sima nello skiathlon, gareggerà ancora in altre prove nei prossimi giorni.

Katherine Stewart–Jones in azione nella 10km di Davos a dicembre

L'atleta di Ottawa è nota per essere una figura positiva nel mondo dello sci, molto attiva sui social e foriera di dibattiti su temi come il recupero dagli infortuni e l'equilibrio tra allenamenti e riposo. Katherine, come molti suoi colleghi, si sta godendo appieno l'atmosfera olimpica e sicuramente continuerà a postare contenuti sui propri social, non necessariamente sulle gare. Magari farà passi avanti nella sua conoscenza degli italiani…