Spaventosa caduta in snowboard alle Olimpiadi: lesione spinale, ha rischiato la paralisi

A cura di Fabrizio Rinelli

Una caduta terribile proprio in uno degli ultimi allenamenti che precedono l'inizio delle Olimpiadi invernali 2022 a Pechino. È stata tanta la paura per la snowboarder giapponese Rina Yoshika che ha subito un forte trauma alla schiena nel corso di una discesa libera. L'atleta nipponica non potrà prendere parte alle Olimpiadi nella gara di slopestyle ma per fortuna sono stati scongiurati guai seri. Poco dopo il colpo subito sulla neve artificiale presente sulla collina in cui è stato costruito il percorso di snowboard slopestyle al Genting Snow Park di Zhangjiakou, la Yoshika non riusciva più a rialzarsi.

Immediati sono stati i soccorsi. Un'équipe medica si è precipitata ad aiutare la giovane 22enne giapponese che ha gridato per il dolore quando hanno cercato di spostarla. Ci sono infatti voluti quasi 20 minuti per Yoshika per essere spostata dalla pista ed essere sdraiata sulla barella. L'ultimo bollettino dopo le cure dei sanitari, parla di una lesione spinale ma che ha scongiurato il rischio di una paralisi. I medici hanno assicurato che Yoshika tornerà a casa dopo aver ricevuto tutte le cure dopo le ferite riportate.

Yoshika attualmente è al 12° posto nel mondo, ed era una delle atlete più attese nelle gare dello snowboard. Sarebbe dovuta scendere in pista sabato mattina ma a questo punto le sue Olimpiadi sono chiaramente finite. Una caduta che poteva avere risvolti ben più gravi ma che fortunatamente per la Yoshika ha scongiurato il rischio di una paralisi. L'episodio rischia di aumentare le polemiche attorno alla questione relativa alla sicurezza delle piste durante le Olimpiadi invernali di Pechino.

I Giochi si svolgono infatti in una delle regioni più aride della Cina e si basano quasi interamente su neve artificiale. A tal proposito, nel corso degli ultimi giorni infatti, la snowboarder americana Jamie Anderson, due volte campionessa olimpica in carica, aveva detto con decisione di aver avuto paura di provare il percorso di slopestyle e la sua superficie artificiale, definendolo "ghiaccio a prova di proiettile".