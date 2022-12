Sofia Goggia trionfa a Lake Louise, è sua la prima Discesa stagionale: battute Suter e Hutter Sofia Goggia apre con un grande successo la sua stagione: l’azzurra trionfa nella prima discesa di Coppa del Mondo dell’anno a Lake Louise precedendo di pochi centesimi la Suter e la Hutter.

A cura di Michele Mazzeo

Si apre con una vittoria in Discesa libera la Coppa del Mondo di sci alpino per Sofia Goggia che grazie ad una grande prestazione fa sua la gara di Lake Louise. Alla bergamasca basta l'1'47″81 per centrare il successo sulla pista canadese e precedere di un soffio Corinne Suter e Cornelia Hütter rispettivamente seconda e terza a 4 e 6 centesimi, con le tre posizioni sul podio decise dunque da meno di un decimo di secondo. In classifica generale resta al comando Mikaela Shiffrin con 265 punti, seguita da Wendy Holdener a 240 e Petra Vlhova a 220. Sofia Goggia con questo successo irrompe in decima posizione con 100 punti.

Per la sciatrice azzurra si tratta della diciottesima vittoria in Coppa del Mondo (a -2 dal record italiano di successi detenuto da Federica Brignone), la dodicesima nella disciplina in cui è specialista. Nel weekend Sofia Goggia avrà ancora l'occasione per aggiornare le proprie statistiche dato che, sempre sulla pista canadese, sabato 3 dicembre è in programma una seconda discesa libera mentre domenica 4 dicembre andrà in scena il superG.

Ottima prova a Lake Louise anche per l'altra azzurra Elena Curtoni che riesce a terminare questa prima discesa femminile della stagione tra le migliori dieci chiudendo in ottava posizione. Dodicesima invece Nicol Delago, mentre finiscono fuori dalla top-20 le altre italiane Marta Bassino, Laura Pirovano e Nadia Delago.

La top 10 della Discesa Libera di Lake Louise della Coppa del Mondo di sci alpino 2022