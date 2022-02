Sofia Goggia indistruttibile, il messaggio che tutti attendevano: “Volerò in Cina presto” Sofia Goggia si è sottoposta a una preparazione serrata per superare l’infortunio al ginocchio ed essere pronta per le gare di sci alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. In un video messaggio dà la notizia che tutti aspettavano, citando la canzone di di Mahmood e Blanco a Sanremo.

Il video messaggio di Sofia Goggia, la campionessa azzurra pronta a gareggiare nonostante l’infortunio al ginocchio

Era il messaggio che l'Italia dello sport attendeva. Le parole più belle, musica dolce per le orecchie dei suoi tifosi e per la spedizione Azzurra alle Olimpiadi di Pechino 2022, Sofia Goggia le pronuncia al termine di una giornata che le ha riservato una certezza: "Volerò in Cina presto". Fa un sorriso e mostra le dita a V, in segno di vittoria. Non si è arresa nemmeno quando il mondo le è sembrato cadere addosso per colpa di un infortunio al ginocchio preoccupante. S'è messa al lavoro, s'è fatta forza e adesso vede la luce in fondo al tunnel. Il suo recupero è a tempo di recordo

Il video messaggio condiviso sui social network spiega bene quale sia l'umore che è adrenalina per l'atleta italiana. E prende spunto da una delle canzoni ascoltate sul palco del Festival di Sanremo. Brividi nelle note che più le sono piaciute (il brano di Mahmood e Blanco, che indica nel post pubblicato su Instagram), brividi lungo la schiena per quelle sensazioni che credeva di non poter provare facendo riferimento alla partecipazione all'edizione dei Giochi al di là della Grande Muraglia.

"Oggi sono tornata sugli sci ed è stato bellissimo – dice Goggia -. Quanto lavoro in queste due settimane, quante ferite da curare, quanta fatica… ma quanta voglia di farcela. Sono sempre riuscita a focalizzare l’obbiettivo e mai mi sono data per persa. Ringrazio tutte quelle persone che mi hanno aiutata in questo periodo… voi sapete chi siete. Volerò in Cina presto. E da lì ci sarà da costruire tutto. Curva dopo curva. Come sempre".

Nel giorno in cui c'è stata la cerimonia di apertura di Pechino 2022, era stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a lasciare filtrare grande ottimismo sia sulle condizioni di Goggia sia sulle possibilità di vederla in pista per difendere il titolo olimpico nella discesa. "Ho ricevuto un video privato da Sofia Goggia: è pronta, sta tornando – le parole del numero uno dello Sport italiano -. Saranno Giochi dove potrà accadere di tutto. Rivolgo da qui un abbraccio a tutte le atlete e gli atleti dell'Italia Team".

Michela Moioli, che ha sfilato al suo posto come portabandiera a capo della delegazione tricolore nel ‘nido d'uccello', ha avuto un pensiero bello ed emozionante per la connazionale: "Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia, che son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi. Ti aspettiamo Sofy! Ora finalmente i Giochi possono cominciare".