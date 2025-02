video suggerito

Sofia Goggia cade a 120 orari nell'ultima prova di discesa libera: "Che spavento, mi è andata bene" Sofia Goggia è caduta nell'ultima prova della discesa libera dei Mondiali di Saalbach. Un grande spavento, ma nessun problema per la sciatrice italiana: "Solo un grande spavento".

A cura di Alessio Morra

È andata bene a Sofia Goggia, che durante l'ultima prova di discesa libera è caduta a 120 chilometri orari. Una caduta senza conseguenze per la sciatrice italiana, che ha chiuso al quarto posto il SuperG. "Sto bene, ma non è bello cadere a queste velocità", ha detto la campionessa azzurra.

La caduta nell'ultima prova di discesa a Saalbach

L'ultima prova di discesa si è chiusa con un grosso brivido per la campionessa bergamasca che è caduta dopo un salto nella parte finale della pista di Saalbach. Ha fatto alzare tanta neve, ma dopo aver preso una botta sul fianco si è rialzata, ha continuato nel suo percorso, ha saggiato le sue condizioni ed ha continuato fino al traguardo. L'atterraggio è stato sbagliato e la caduta è stata inevitabile.

Goggia: "Non è bello a cadere a questa velocità"

Tanta paura, ma nulla più come lei stessa ha spiegato a caldo: "Sto bene, ma non è bello cadere a 120 km\h. Sono atterrata e sono riuscita a mettermi sul fianco. È una discesa in cui non sono mai riuscita a esprimere il meglio, ero sempre dietro anche nella parte alta e questo punto ci andrò senza pressioni, continuando a studiare al video. Ho rischiato su quel salto, ho saltato storta e mi è andata bene che non sia successo nulla di grave. Non avevo gli sci piatti e sono saltata storta. Mi dispiace. È andata bene che non sia successo qualcosa di grave".

Due medaglie vinte in carriera ai Mondiali

Goggia si è classificata al quarto posto nel Super G, una beffa per l'azzurra, che ora proverà a rifarsi nella discesa libera, la sua specialità. I Mondiali sono un grande obiettivo dell'azzurra, che ha un palmares straordinario ma in questa competizione non è mai riuscita a vincere la medaglia d'oro – al suo attivo ha una medaglia d'argento e una di bronzo.