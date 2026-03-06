Si ritira l’unico atleta iraniano alle Paralimpiadi: il viaggio in Italia lo avrebbe messo a rischio

Alle Paralimpiadi Invernali l’Iran avrebbe dovuto gareggiare con Aboulfazl, ma lo sciatore non parteciperà alle gare perché il viaggio verso l’Italia sarebbe stato troppo rischioso.

Aboulfazl Khatibi Mianaei era l'unico rappresentante dell'Iran in lizza alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ma purtroppo non riuscirà a rappresentare il suo Paese in questa competizione: lo sciatore non ha completato la procedura d'iscrizione alle gare perché non è riuscito ad arrivare in Italia a causa del conflitto armato. Non ha potuto affrontare il viaggio in sicurezza come conferma il Comitato Paralimpico Internazionale e per questo non prenderà parte alle gare di sci di fondo che lo attendevano, ossia la sprint e l'individuale 10km.

Perché l'Iran non ci sarà alle Paralimpiadi

Scendono a 56 le delegazioni che questa sera saranno presenti all'Arena di Verona per la Cerimonia d'apertura, una delle più discusse di sempre a causa della presenza delle bandiere di Russia e Bielorussia che hanno portato diverse nazioni a boicottare l'evento. Per evitare polemiche i portabandiera saranno sostituiti da volontari, ma l'ondata di polemiche non si è fermata ed è destinata ad aumentare dopo il ritiro dello sciatore iraniano che non è riuscito ad arrivare in Italia in sicurezza per potersi iscrivere alle gare. Aboulfazl Khatibi Mianaei sarebbe dovuto essere l'unico atleta proveniente dall'Iran in questi Giochi e anche dopo l'inizio del conflitto non erano nati grossi dubbi sulla sua presenza sulle piste di Cortina.

Ma nella giornata della Cerimonia inaugurale l'Ipc ha confermato con grande amarezza la sua assenza: "È davvero deludente per lo sport mondiale e soprattutto per Aboulfazl che non possa viaggiare in sicurezza per partecipare ai suoi terzi Giochi Paralimpici Invernali a Milano Cortina 2026". Lo sciatore 23enne avrebbe dovuto attraversare un percorso alternativo per arrivare alle Paralimpiadi senza problemi ma non è stato possibile perché avrebbe messo a rischio la sua vita: "Non partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali per motivi fuori dal suo controllo dopo anni di allenamento e dedizione è straziante per l'atleta e le nostre simpatie sono con Aboulfazl in questo momento difficile".