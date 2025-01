video suggerito

Selina Freitag denuncia disparità di genere nello sci: “A me shampoo e asciugamani, a loro i soldi” Durante l’ultimo “Two Nights Tour” svoltosi a a Garmisch-Partenkirchen l’ex campionessa del mondo di salto dal trampolino con gli sci, Seline Freitag ha denunciato lo scandalo dei premi differenti in palio tra donne e uomini: “Uno shampoo contro 3 mila euro” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La saltatrice con gli sci tedesca Selina Freitag ha vinto le qualificazioni nella prima tappa del "Two Nights Tour", che ha poi visto trionfare Nika Prevc, e ha scatenato la polemica sulla disuguaglianza dei bonus differenti, ricevuti dagli uomini e dalle donne. Col primo posto nella prima giornata, Freitag ha vinto il premio in palio: "una borsa contenente bagnoschiuma, shampoo e quattro asciugamani". Mentre i suoi colleghi maschi hanno vinto una somma di denaro: "Per loro erano a disposizione 3.200 euro".

Uno scandalo. Le dichiarazioni di Selina Freitag hanno già avuto enorme ridondanza nel mondo dello sci e non solo, per la denuncia di quanto accaduto nelle due tappe della competizione tedesca svoltasi lo scorso weekend e che ha riguardato i premi per i vincitori delle qualificazioni di salto con gli sci a Garmisch-Partenkirchen. Al microfono del canale tedesco ARD ha denunciato l'assurda situazione, evidenziando enormi e imbarazzanti disuguaglianze salariali di genere. "Per gli uomini, una vittoria nelle qualificazioni porta 3.200 euro" ha detto la campionessa del mondo di salto con gli sci 2023. "Ecco, io? Ho ricevuto una borsa contenente bagnoschiuma, shampoo e quattro asciugamani".

Al di là del premio in sé nelle qualificazioni, non solo l'intero sistema di premiazione del "Two Nights Tour" è palesemente discriminante tra donne e uomini, ma non solo. Le sciatrici, infatti, ricevono dei bonus inadatti anche durante le gare di Coppa del Mondo, molto inferiori a quelli degli uomini: un loro successo vale 4.300 euro contro gli oltre 13.000 euro per gli uomini.

Una situazione insostenibile per la quale Selina Freitag ha ricevuto il sostegno del suo allenatore, Heinz Kuttin, che ha confermato la discrepanza e il diverso trattamento: "Anche le donne vogliono guadagnare un po' di soldi. È ora di fare un passo in questa direzione, anche se rispetto agli anni precedenti molte cose si sono evolute positivamente nei loro confronti". Lo stesso pensiero del direttore sportivo della Federazione tedesca di sci, Horst Hüttel: "Dobbiamo assolutamente riflettere su questo argomento: l'asciugamano e il bagnoschiuma erano un po' una vergogna. La soluzione più intelligente è non dare nulla".