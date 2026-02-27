Sciatori travolgono i tifosi, finale surreale: squalificato il vincitore, a podio gli infortunati

Dopo l'abbuffata olimpica si torna a gareggiare negli sport invernali. L'ultima tappa di Coppa del Mondo di Ski Cross a Kopaonik ha rischiato di finire molto male per gli atleti e anche per alcuni spettatori. La gara ha vissuto un momento terribile dopo una tremenda caduta a tre: una carambola impazzita, che ha visto alcuni dei protagonisti sfondare le recinzioni. Ad avere la peggio sono stati anche alcuni dei presenti.

Tremenda caduta a tre nello Ski Cross, fuori in tre

In una disciplina così adrenalinica e pericolosa il rischio è sempre dietro l'angolo. La big final che ha deciso il podio maschile nella località serba è partita forte, ma dopo un salto, a causa di un contatto tra due dei protagonisti, ecco l'incidente: Florian Wilmsmann, Tim Hronek e Kevin Drury sono finiti per rotolare sulla neve con un vero e proprio effetto domino immortalato dalle telecamere. Le conseguenze della caduta sono state così forti e incontrollabili, con l'ultimo infortunatosi anche gravemente.

Gli sciatori finiscono tra gli spettatori

Due atleti hanno sfondato le recinzioni protettive che separavano il percorso dal pubblico, travolgendo con gli sci alcuni dei presenti. I fan hanno chiesto subito l'intervento dei sanitari, rimediando leggerissime ferite ed escoriazioni. Niente di grave fortunatamente né per due degli atleti che per il pubblico. Dopo un'attenta revisione del filmato della gara sono arrivati provvedimenti degli ufficiali, che hanno stabilito che il primo classificato, e unico non caduto, Howden ha deliberatamente allungato la gamba destra per far inciampare l'avversario.

Epilogo di gara surreale

È arrivata così la squalifica per canadese Reece Howden, ovvero uno dei due che ha completato la gara, finito al quarto posto. Sul podio sono finiti tutti i caduti, che hanno dunque conquistato le medaglie. Come è stato deciso il posizionamento dei due atleti che non hanno tagliato il traguardo? Sono stati presi in considerazione i tempi delle qualifiche per il secondo e il terzo posto: oro per Hronek, che si è rialzato riuscendo a finire la prova, secondo posto per Drury (infortunatosi seriamente alla gamba purtroppo) e bronzo per Wilmsmann.