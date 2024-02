Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom speciale maschile di Chamonix: orari e diretta Oggi a Chamonix, sulla pista La Verte des Houches è in programma lo slalom speciale maschile con inizio della 1ª manche alle ore 9:30, alle 12:30 invece la 2ª manche. In gara gli azzurri Razzoli, Vinatzer e Sala. Diretta TV su Rai 2 ed Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 vivrà a Chamonix il momento clou con le due manche di slalom speciale che si disputeranno oggi sulla pista La Verte des Houches. La prima prova è in programma alle 9:30, la seconda alle 12:30. Sono le uniche tappe della giornata che ha visto il calendario rivoluzionato dalla Federazione, costrette a cancellare le due discese per assenza di neve. Con la sfida sulle nevi francesi la stagione entra nella fase cruciale: Marco Odermatt ha già le mani sulla sfera di cristallo (la terza di fila), lasciando agli avversari vittorie di ‘consolazione' su tappa (Clement Noel tra i favoriti) e coppa di specialità (al comando c'è l'austriaco Manuel Feller). Le gare saranno saranno trasmesse in diretta tv su Rai SportHD (canali 227 e 58 del digitale terrestre), Rai 2 e su Eurosport. In streaming si potranno vedere su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN.

I pettorali di Razzoli e degli altri azzurri per lo slalom speciale maschile

L'ultimo podio per l'Italia nello slalom risale a due anni fa, con Giuliano Razzoli che si piazzò terzo. A lui, Alex Vinatzer e Tommaso Sala sono legate le maggiori opportunità per arrivare a medaglia e spezzare questo lungo digiuno. Per la Squadra A il tecnico Simone Del Dio ha selezionato anche Stefano Gross, Corrado Barbera, Matteo Canins, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite. La Squadra B vedrà la partecipazione di Tommaso Saccardi, Alessandro Pizio, Matteo Bendotti e Riccardo Allegrini.

Dove vedere lo slalom speciale maschile di sci in tv e streaming: orario e programma

Le due manche dello slalom speciale maschile si disputeranno alle 9.30 e alle 12.30. A trasmetterle in diretta TV e in chiaro saranno Rai SportHD (canali 227 e 58 del digitale terrestre), in alternativa Eurosport 1 e 2 (canale 210 e 211 di Sky, solo per abbonati) e la piattaforma Dazn. Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+.