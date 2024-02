Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom gigante femminile di Soldeu e il gigante maschile di Bansko: orari e diretta In Bulgaria alle 9:30 la prima manche dello slalom gigante maschile, mentre Brignone sarà in pista alle 10:30 ad Andorra per lo slalom gigante femminile. Diretta TV su RaiSport ed Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lo sci torna protagonista in questo sabato con due gare. Molto importante quella che si terrà a Soldeu, ad Andorra, dove Lara Gut-Behrami ha la chance di superare Mikaela Shiffrin, che resta fuori dopo la terribile caduta di Cortina. In pista anche Federica Brignone, reduce dall'apparizione al Festival di Sanremo. Anche gli uomini saranno impegnati in uno slalom gigante, a Bansko in Bulgaria.

I pettorali di Brignone e delle altre azzurre per lo slalom femminile

Federica Brignone sarà in pista a Soldeu, ad Andorra, dove, come Gut-Behrami proverà a rosicchiare punti a Shiffrin, che ancora non ha fissato una data di rientro. Brignone scenderà in pista con il pettorale numero 3. N.1 invece per Marta Bassino, promossa di fatto a numero due dell'Italia dopo l'infortunio di Sofia Goggia. Numero 24 di partenza per Roberta Melesi, 27 per Elisa Platino e 28 per Asja Zenere. Lara Della mea parte col 36, Ilaria Ghisalberti con il 44. Ultima a partire Ambra Pomare col 45.

Dove vedere lo slalom gigante femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Non inizierà al solito orario la prima manche del gigante, che prenderà il via alle ore 10:30, la seconda scatterà alle 13:30. Diretta TV come sempre su RaiSport (canale 58 del ) e Eurosport. Streaming possibile con diversi modi: Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+ e RaiPlay.

I pettorali di De Aliprandini e Vinatzer nel gigante maschile

La Coppa del Mondo maschile, che invece un vincitore designato ce l'ha, perché Odermatt è imbattibile, fa tappa in Bulgaria. Sono tredici i convocati dell'Italia per le gare del weekend. Luca De Aliprandini avrà sulle spalle il pettorale numero 17. Mentre Borsotti il 19 Per Della Vite c'è il 15. Alex Vinatzer partirà con il 23.

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Lo slalom gigante maschile di Bansko sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport, canale 58, ma anche da Eurosport, canale 210 di Sky. La prima manche scatterà alle ore 9:30. La seconda invece alle 12:30. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+, RaiPlay.