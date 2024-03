Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom femminile e il gigante maschile di Saalbach-Hinterglemm: orari e diretta A Saalbach iniziano le finali di Coppa del Mondo. Gli uomini dalle 9 danno vita al Gigante, mentre alle 10:30 scatta la prima manche dello Slalom femminile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Da oggi, sabato 16, a domenica 24 marzo si tengono a Saalbach in Austria le finali della Coppa del Mondo di sci 2023-2024. A differenza del passato le quattro ultime gare femminili e maschili sono divise in due settimane differenti. In questo weekend tocca alle discipline tecniche.

Lara Gut-Behrami può matematicamente diventare campionessa del mondo. Il regolamento prevede che a ogni gara partecipino i migliori 25 di ciascuna classifica e gli atleti con oltre 500 punti nella classifica generale, più i campioni del mondo juniores. Entrambe le gare si potranno seguire in chiaro sulla Rai, oltre che su Eurosport. Partono prima gli uomini alle 9, mentre la prima manche femminile è alle 10:30.

Il pettorale di Peterlini per lo slalom femminile

Federica Brignone ha secondo la matematica ancora la chance di conquistare la Coppa del Mondo, ma già da oggi non sarà più così perché non sarà in pista e lo scettro definitivo andrà a Lara Gut-Behrami, leader della coppa. L'Italia schiera solo Martina Peterlini con il pettorale numero 22.

Dove vedere lo Slalom femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Lo Slalom femminile di Saalbach vedrà la prima manche alle 10:30. Mentre la seconda scatterà alle ore 13:30. L'ultimo slalom della stagione, che avrà al via pure Mikaela Shiffrin, sarà trasmessa in TV in chiaro da Raisport, canale 58 del digitale terrestre, oltre che da Eurosport che si può seguire su Sky. Streaming possibile con RaiPlay, SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di de Aliprandini e Della Vite e le altre azzurre per lo slalom femminile

L'Italia porta ai nastri di partenza Alex Vinatzer con il pettorale numero 15, Luca De Aliprandini che avrà il 9, Giovanni Borsotti sarà il 22° a scendere, con il 21 Filippo Della Vite.

A che ora vedere lo slalom gigante maschile in diretta TV e streaming

Gli uomini disputeranno oggi invece l'ultimo Slalom Gigante della stagione. Il Gigante di Saalbach scatterà con la prima manche alle ore 9. Lo Slalom vedrà la seconda manche invece alle ore 12:30. Diretta TV su Raisport e Eurosport. Streaming visibile con RaiPlay, SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.