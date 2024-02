Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom femminile di Soldeu e il maschile di Bansko: orari e diretta Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpino questa domenica 11 febbraio con lo slalom femminile di scena in Andorra e quello maschile in Bulgaria. Tra le donne due pesanti assenze, con Shiffrin e Goggia out, tra gli uomini Odermatt ha già in mano il titolo 2024. Gare in chiaro in TV sui canali Rai (e RaiPlay in streaming), per gli abbonati appuntamento su Eurosport, Discovery+ e DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si riparte in Coppa del Mondo di sci alpino in questo fine settimana caratterizzato dal doppio turno maschile e femminile, con le donne impegnate in Andorra a Soldeu mentre gli uomini si cimentano a Bansko in Bulgaria. Le gare sono visibili sia in chiaro sia per abbonati in TV e in streaming: nel primo caso grazie al servizio Rai (e RaiPlay) nel secondo appuntamento su Eurosport, Discovery+, NOW e SkyGo.

Iniziamo dal comparto femminile, le atlete sono impegnate a Soldeu (Andorra) per un secondo gigante dopo quello di sabato 10 febbraio. Oggi domenica 11 febbraio ci si torna a confrontare sulla Avet con tante assenze illustri tra cui spiccano quelle di Mikaela Shiffrin, leader di Coppa e della nostra Sofia Goggia vittima di un terribile infortunio in allenamento. Occhi puntati su Lara Gut-Behrami che potrebbe addirittura provare il sorpasso sulla campionessa statunitense.

Il comparto maschile, invece, sarà di scena a Bansko in Bulgaria dove Sabato 10 febbraio si è iniziato con una gara tra le porte larghe, mentre oggi domenica 11 febbraio è la volta della velocità. In questo caso, non ci sono dubbi su Marco Odermatt dominatore assoluto che ha già ampiamente messo le mani sulla sua terza Sfera di Cristallo. La speranza ovviamente è che senza più pressioni di classifica, anche gli italiani proveranno finalmente a distinguersi alla ricerca di prestazioni convincenti.

Il numero di pettorale delle italiane nello slalom di Soldeu

Il numero di pettorale degli italiani nello slalom di Bansko

Quando parte lo slalom femminile di Soldeu e quello maschile di Bansko: gli orari

Per garantire la copertura massimale dei due eventi, gli orari di partenza sono sfalsati tra l'appuntamento femminile a Soldeu e quello maschile in Bulgaria. Si inizierà con gli uomini a Bansko all 9:30 per la prima manche seguita dalla seconda con partenza prevista alle 12:30. Nel mezzo, le ragazze con la prima manche di Soldeu alle 10:30 e la seconda alle 13:30.

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Bansko

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Soldeu

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Bansko

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Soldeu

Dove vedere in diretta TV e in diretta streaming lo slalom femminile e quello maschile

Anche tutte le gare in programma oggi domenica 11 febbraio sono visibili in TV in chiaro su RaiSportHD (canali 227 e 58 del digitsale terrestre) e su Rai2. Su Eurosport, a pagamento e solo per abbonati, il canale di riferimento sarà Eurosport 1 . In streaming si potranno vedere su RaiPlay sempre per tutti senza costi aggiuntivi mentre Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN permetteranno la diretta a pagamento.