Sci oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile di Saalbach-Hinterglemm: orari e diretta A Saalbach-Hinterglemm ci sarà l'ultimo appuntamento di questa Coppa del Mondo femminile: passerella per Lara Gut-Behrami, Federica Brignone vuole chiudere bene la sua stagione da record.

A cura di Ada Cotugno

È tutto pronto per l'ultimo appuntamento della stagione: con le gare veloci di Saalbach-Hinterglemm si chiuderà la Coppa del Mondo femminile di sci alpino che ha già incoronato come vincitrice Lara Gut-Behrami. Ma nella specialità della discesa libera tutto è ancora da definire e Federica Brignone potrebbe recitare un ruolo importantissimo per l'ultimo impegno di quest'anno che l'ha vista trionfare in diverse occasioni recitando il ruolo di grande outsider: la valdostana vuole chiudere bene una stagione da record, coronata dalla vittoria dell'ultimo gigante in programma.

L'avvicinamento al weekend di velocità non è stato dei migliori, visto che la fitta pioggia ha costretto l'organizzazione a cancellare alcune prove prima delle gare ufficiali per preservare le nevi in vista delle gare in programma in questo weekend.

I pettorali di Brignone, Bassino e le altre azzurre per la discesa femminile

In assenza di Sofia Goggia, ancora alle prese con il recupero dal suo brutto infortunio, l'Italia si affida ancora una volta a Federica Brignone che proverà a sfruttare al massimo il suo periodo positivo per concludere al meglio la stagione. La valdostana scenderà con il pettorale numero 8. Sogna anche Marta Bassino che scenderà con il numero 11, mentre concludono il team azzurro Laura Pirovano con il 9 e Nicol Delago con il pettorale 17.

Dove vedere la Discesa libera femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

La Discesa libera femminile di Saalbach-Hinterglemm partirà alle ore 11:15. L'ultimo appuntamento della stagione sarà trasmesso in TV in chiaro da Raisport, canale 58 del digitale terrestre, e da Eurosport visibile su Sky. Sarà disponibile anche la diretta streaming: gratuita tramite il sito e l'app di RaiPlay, a pagamento con SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+ per chi dispone dell'abbonamento.