Impresa di Brignone a Saalbach, vince l'ultimo gigante di stagione: ma la Coppa va a Lara Gut Federica Brignone è perfetta nell'ultimo gigante della stagione: vince la gara, ma la Coppa del Mondo di specialità e quella generale finiscono nelle mani di Lara Gut.

A cura di Ada Cotugno

Le serviva un miracolo per spodestare Lara Gut-Behrami dal primo posto della Coppa di specialità e una gara perfetta non le è bastata per compiere l'impresa. Ma Federica Brignone si può consolare con la vittoria nell'ultimo gigante di stagione, arrivata con una prestazione da 10 e lode.

E pazienza se la coppa di specialità sia finita nelle mani della svizzera, che ha vinto anche la Coppa del Mondo dopo otto lunghi anni di attesa, perché la vittoria sulle nevi di Saalbach è l'ennesima certificazione di un periodo d'oro, talmente buono che l'ha portata a competere con le grandi campionesse dello sport fino all'ultimo secondo della stagione.

La scena in Austria è stata tutta per Brignone che si è presentata in Austria con una prima manche praticamente perfetta, preludio della gara che sarebbe poi stata vinta. È il trionfo numero 27 per lei che raggiunge così Maria Riesch e si consola per essere arrivata soltanto a un soffio dal miracolo.

Alla fine la valdostana ha chiuso il gigante con un meritatissimo primo posto, a +1.36 dalla seconda classificata Alice Robinson che nulla ha potuto per insidiarla. Dopo una prima manche senza sbavature Brignone si è portata a casa il trionfo con una seconda parte di gara in cui ha fatto registrare il miglior tempo nel primo intermedio, scendendo dalle nevi austriache con tanti rischi che alla fine l'hanno premiata.

Lara Gut-Behrami ha invece chiuso al decimo posto l'ultimo gigante della stagione, ma il brutto posizionamento in classifica non condiziona praticamente nulla: la svizzera si è portata a casa la Coppa del Mondo di specialità e anche quella generale dopo otto anni di attesa, un successo meritatissimo vista la grande stagione che sta vivendo.

Brignone resta alle sue spalle in entrambe le classifiche, con la speranza di poter chiudere al secondo posto nella generale: non sarà una vittoria, ma è comunque un traguardo importantissimo per l'italiana che continua a regalare gioie e vittorie.