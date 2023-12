Sci oggi in TV, dove vedere la discesa femminile a St. Moritz e slalom maschile a Val d’Isere: orari e diretta Si disputano oggi sabato 9 dicembre la discesa libere femminile a St. Moritz con Sofia Goggia in pista (alle 10:30) e lo slalom gigante maschile a Val d’Isere, alle 9:30 la prima manche. Diretta TV su RaiSport e Eurosport.

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la parentesi Nord americana, il circo bianco torna in Europa dove vi rimarrà molto a lungo. In questo sabato le donne disputeranno la discesa libera a St.Moritz in Svizzera, dove Sofia Goggia va a caccia del bis, dopo la straordinario successo nel Super-G. Mentre gli uomini sono di scena a Val d'Isere, in Francia, dove si tiene lo slalom gigante. Le gare si potranno seguire sia in TV che in streaming. La diretta sarà possibile in chiaro sulla Rai, ma anche su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming visibile anche con RaiPlay, Sky Go, NOW.

I pettorali di Goggia e Brignone le altre azzurre per la discesa femminile

Sofia Goggia nella discesa libera di St.Moritz partirà con il pettorale numero 10, la prima a scendere sarà invece Federica Brignone, che darà il via alla discesa. Pettorale numero 20 per Pirovano, 21 per Bassino e 22 per Nicol Delgao, 25 invece per Nadia Delago. Sarà la terza a scendere invece Mikaela Shiffrin, leader della classifica di Coppa del Mondo.

Dove vedere la discesa femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Sofia Goggia a St. Moritz in Svizzera va a caccia del primo successo del 2023. L'atleta italiana sarà in pista alle ore 10:30 quando inizierà la prova di discesa, l'unica del weekend. Una manche secca, come da regolamento, la più veloce vincerà. La discesa di St. Moritz si potrà seguire in diretta TV su RaiSport e su Eurosport e si potrà vedere in streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di De Aliprandini e Della Vite nello slalom maschile

Per i due slalom in programma nel weekend in Francia sono stati convocati undici sciatori: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Corrado Barbera, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Il primo dell'elenco è quello che ha le maggiori chance. I due migliori sciatori italiani dovranno attendere un po' per scendere in pista. Pettorale numero 13 per De Aliprandini e 14 per Della Vite.

A che ora vedere lo slalom gigante maschile in diretta TV e streaming

La prima manche dello slalom gigante di Val d'Isere prenderà il via alle ore 9:30 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, ma anche su Eurosport 1, canale che si può vedere in diversi modi. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+. La seconda manche prenderà il via alle ore 13. Identiche le modalità per seguirla in televisione o in streaming.