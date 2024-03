Sci oggi in TV, dove vedere il gigante femminile e lo slalom maschile di Saalbach-Hinterglemm: orari e diretta La Coppa del Mondo di sci prevede oggi altre due gare delle finali di Saalbach. Donne impegnate nel Gigante dalle ore 9, uomini invece protagonisti dello Slalom, diretta TV in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Anche in questa domenica 17 marzo sono in programma due gare della finale di Coppa del Mondo di Sci 2023-2024. A differenza di quanto accaduto sabato. Oggi ci sarà lo Slalom Gigante femminile e quello speciale maschile. Entrambe le gare si potranno seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport, ma anche su Eurosport. L'Italia spera di piazzare un altro colpo con Federica Brignone.

I pettorali di Brignone, Bassino e le altre azzurre per il gigante femminile

Federica Brignone non ha più la chance di vincere la Coppa del Mondo di sci, che si è aggiudicata Lara Gut-Behrami, ma ha ancora tanta voglia di vincere anche in questo Gigante. Brignone avrà il pettorale ???. Marta Bassino invece sulle spalle terrà il ???. L'altra italiana sarà Martina Peterlini che partirà con il ???

Dove vedere lo Slalom Gigante femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Il Gigante femminile di Saalbach partirà con prima manche alle 9. Mentre la seconda prenderà il via alle ore 12 in punto. Lo Slalom Gigante sarà trasmesso in TV in chiaro da Raisport, canale 58 del digitale terrestre, e da Eurosport visibile su Sky. Streaming in diversi modi, per tutti con RaiPlay. A pagamento con SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di Vinatzer e Sala e per lo slalom maschile

Sono solo due gli azzurri che saranno in pista a Saalbach per lo Slalom Speciale. Chiuderanno la stagione in Coppa del Mondo Alex Vinatzer e Tommaso Sala, che avranno rispettivamente il pettorale numero ? e ?.

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Gli uomini disputeranno l'ultimo Slalom Speciale della Coppa del Mondo 2024. Lo Slalom in terra austriaca inizierà alle 10. La seconda manche invece alle 13:30. Diretta TV su Raisport e Eurosport. Streaming con RaiPlay, SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.