Sci oggi in TV, slalom maschile di Kranjska Gora annullato. Dove vedere il gigante femminile di Are: orari e diretta Doppio appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino oggi sabato 9 marzo. Ad Are in Svezia impegnate le donne con lo slalom gigante al via dalle 10:00 mentre in Slovenia a Kranjska Gora appuntamento con lo slalom maschile dalle 9:30. Diretta in chiaro sui canali Rai sia in TV che in streaming.

Continua la tormentata stagione 2024 di Coppa del Mondo di Sci alpino che sta continuamente facendo i conti con le condizioni avverse del meteo. Per le gare femminili si resta in Scandinavia, trasferendosi in Svezia per le gare tecniche previste nel weekend ad Are che si svolgeranno tra oggi e domenica. Oggi sabato 9 marzo è in calendario lo slalom gigante, ultima tappa prima del gran finale a Saalbach. Per le gare maschili, invece, a Kranjska Gora in Slovenia sulla pista denominata “Podkoren” non si scierà e la Coppa di specialità finisce consacrando la vittoria di Manuel Feller: le piogge di metà settimana hanno infatti costretto a cancellare l'intera sessione slovena.

Per le donne si tratta dell'ultima occasione per prendere punti importanti in vista del rush conclusivo di CdM con le Finali di Saalbach riservate ai primi 25 delle varie classifiche di specialità. Nel femminile di oggi, occhi puntati a come scenderanno Peterlini (22ma) e Rossetti (30ma) in slalom, ancora in lizza per qualificarsi. In classifica generale, invece, la svizzera Lara Gut-Behrami si trova nettamente al comando con 1594 punti, a +326 su Federica Brignone e +385 sull’americana Mikaela Shiffrin.

Dove vedere in diretta TV e streaming lo slalom gigante femminile ad Are

Il gigante di oggi sabato 9 marzo di scena in Sveiza sulle nevi di Are sarà ovviamente visibile in diretta e in chiaro senza costi aggiuntivi sui canali Rai di RaiSportHD. Per gli abbonati DAZN invece appuntamento su Eurosport 1. La gara sarà visibile integralmente e in diretta anche via internet: il live streaming gratuito è garantito da RaiPlay mentre a pagamento diverse le opzioni, con Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW oppure DAZN.

I pettorali di Brignone e delle altre azzurre al gigante di Are

Ecco i pettorali delle atlete azzurre convocate per la gara di Are. In totale sono in sei: Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino e Lara Della Mea. Occhi puntati ovviamente su Brignone e Bassino che potrebbero fare molto bene. Bassino è la prima a partire, con il pettorale numero 6 davanti a Brignone mentre le altre azzurre scenderanno più avanti: Elisa Platino (25), Roberta Melesi (27), Asja Zenere (29), Lara Della Mea (38).

Gigante femminile ad Are: gli orari

In Svezia le donne scenderanno ad Are con il via previsto alle 10:00 e alle 12:00 per le due manche in programma